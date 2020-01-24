湖北副廳長確診武漢肺炎 擴大封閉10城

中國「新型冠狀病毒」肺炎疫情快速擴散，據報導，湖北省商務廳副廳長黃謀宏22日也確診感染。由於當地疫情持續升高，湖北省下令多地封城，截至目前已有10個城市的大眾運輸停止營運。

據澎湃新聞報導，黃謀宏22日確診感染新型冠狀病毒，目前正在醫院接受治療。湖北省疾控中心及湖北省商務廳工作人員正在排查近期與黃謀宏密切接觸者，要求他們進行隔離。

報導指出，黃謀宏17日曾赴枝江市問安鎮曇華寺村走訪慰問困難群眾和黨員，調研扶貧產業發展並看望駐村工作隊隊員。

據報導，有網傳截圖稱，湖北省商務廳辦公室於23日向廳機關各處室、廳屬各單位下發通知，指黃謀宏確診為新型冠狀病毒感染，自17日至22日與黃謀宏有密切接觸的人員，省疾控中心工作人員將打電話詢問相關情況。

報導引述湖北省商務廳工作人員表示，黃謀宏先前就出現感冒症狀，後來情況越來越嚴重，「站都站不住了」，做了檢查後才確診。接觸過黃謀宏的工作人員，也都接獲通知進行自我隔離、觀察。

這名工作人員透露，自己曾與黃謀宏一起前往枝江市走訪慰問困難居民，他目前也正在隔離，減少與人接觸。「只能先觀察再說，現在各大醫院進都進不去」。

報導指出，湖北省疾控中心相關部門上午證實，相關工作人員23日已帶隊前去調查黃謀宏感染一事，24日上午前往湖北省商務廳核查，正在核實黃謀宏是否已經確診，具體情況暫不便告知。

根據荊楚網報導，繼武漢宣布封城後，湖北多地陸續宣佈關閉火車站等公共運輸系統。截至發稿，湖北武漢、鄂州、黃岡、赤壁、仙桃、枝江、潛江、咸寧、黃石、恩施共10個城市相繼發出停運通知，形同封城。

武漢市中午公告，將自25日凌晨0時起關閉連接武昌和漢口的過江隧道，並在三環（環線快速公路）內的過江橋梁實施體溫監測管控。取消時間另行通告。

除此之外，武漢仿照17年前SARS時期的北京，在現有職工療養院基礎上，用6天時間建立1000張病床的收治中心，今天上午已開始動工，有大量怪手進駐。