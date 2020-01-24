國內需求卡重要！ 台灣關務署：N95及醫療口罩暫停出口1個月

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）武漢肺炎疫情迅速蔓延，造成中國26人死亡，830例確診。為確保國內口罩供應充足，經濟部關務署即日起暫停「N95口罩」及「醫療外科口罩」出口，為期1個月，以確保國內所需。

經濟部1月23日公告，為確保口罩供應國內所需，自今（24）日起為期1個月的期間，CCC6307.90.50.10-6「紡織材料製口罩，過濾效果94%及以上者」及CCC6307.90.50.20-4「其他紡織材料製口罩」管制出口。

為了實施該項管制措施，關務署自生效日起，對申報該二項稅號未申報輸出許可證號將不予收單，並加強審核出口報單，以確保口罩供應國內需求及國人健康。倘經海關查獲虛報屬公告不准出口貨物，將不准出口，並由海關依規定處理。

行政院長蘇貞昌在臉書表示，根據統計，國內每天能生產 188 萬副口罩，最高還可以達 244 萬副，平常國內需求是130萬副，政府目前也有存貨，經濟部會每天跟四大超商確認口罩存量，確認貨源充足。

蘇貞昌呼籲民眾，口罩一定夠，不必囤太多，政府會繼續密切關注武漢肺炎的疫情，也請民眾勤洗手、戴口罩，遇到未證實的疫情訊息切勿亂傳，留意疾病管制署 - 1922防疫達人最正確最新的消息。