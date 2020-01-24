中國確診830例26人死亡 越南確認病毒人傳人

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）新型冠狀病毒肝炎疫情迅速擴散，中國國家衛生健康委員會今日公佈最新疫情，截止23日止，中國確診病例830例，其中重症177例，死亡26例，疑似病例1072例。越南23日發現首例疫情，為父子相互傳染，確認病毒人傳人。

根據中國官方公佈最新資料，截止昨（23）日半夜12點，中國國內感染新型冠狀病毒肝炎830例，死亡25例，其中河北省新增1名死亡案例，是疫情爆發後，湖北省外的首例死亡。

黑龍江今（24）日上午對外公告1名肺炎病患死亡，未提及病例其他細節。

中國國內29省、市淪陷，僅青海、新疆、西藏3省尚未傳出疫情。

目前國外通報確診案例10例，其中台灣1例，泰國3例（2例已治愈），日本1例（已治愈），韓國2例，美國1例，越南2例，新加坡1例。

《中央社》報導，越南24日傳出首例確診病例，來自武漢的男子赴越探望在當地工作的兒子，兩人發燒後前往醫院就診，確診為新型冠狀病毒感染肺炎，目前正在接受隔離治療。

報導指出，現年66歲的李鼎（音譯）1月13日從武漢前往越南芽莊市探望在當地工作的兒子李自超，李鼎自17日開始出現發燒症狀，吃退燒藥後無用，李自超20日出現發燒等症狀。

兩人先前往胡志明市平政醫院就醫，隨後前往大水鑊醫院，院方將2人的採樣送驗後，確診武漢肺炎。目前2人已接受隔離治療。

越南衛生部副部長阮長山在視察院方防疫工作後表示，這2起病例顯示病毒是可在人與人之間傳播，由於患者在當地曾利用大眾交通工具來往各地，與當地人接觸頗多，已要求各地方政府加強監控。