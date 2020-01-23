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世衛組織報告不當稱我　外交部嚴正抗議

WHO在最新公布的武漢肺炎疫情報告中將台灣納入中國計算

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By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2020/01/23 20:51
外交部發言人歐江安

外交部發言人歐江安 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組　台北報導）世界衛生組織（WHO）週二（21）公布新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）最新疫情報告，卻將台灣通報的確診病例列為「Taiwan, China（中國台灣）」，對此，外交部表示將立即向世衛組織抗議並要求更正。

針對世衛組織在最新公布的武漢肺炎（2019-nCoV）疫情報告將台灣納入中國計算一事，外交部今（23）日發布新聞稿表示，已指示我國駐日內瓦辦事處立即向世衛組織幹事長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表達嚴正抗議，並要求世衛組織予以更正。

外交部指出，世衛組織既然是國際衛生專業機構，理應拒絕政治壓力，以專業中立態度致力落實憲章中所明訂「達致全人類最高健康水平」的宗旨，但是世衛組織卻一再配合中國的蠻橫無理要求，將虛構的所謂「一個中國原則」做為將台灣納入全球防疫體系的前提條件，等同以政治考量凌駕台灣2,300萬人的健康人權，外交部對此表達最強烈的抗議與不滿。

外交部強調，國際抗疫合作不應獨漏台灣，台灣位居全球對抗新興病毒行動的最前線，且有先進完善的醫療及防疫體系，絕對可以做出具體貢獻；病毒無國界，防疫不容任何漏洞，政治更不應凌駕人命安全。

外交部也再度呼籲世衛組織應秉持專業，邀請台灣專家出席對抗武漢肺炎的所有會議。
世衛組織
WHO
外交部
武漢肺炎

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