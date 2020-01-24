防武漢肺炎拒武漢居民入境　中港澳來台旅客須填寫健康聲明書

因應武漢肺炎疫情，桃園國際機場公司22日加強各項防 疫消毒工作，同時也成立防疫應變小組，將以最嚴格標 準全力協助疾管單位，為國人健康把... 因應武漢肺炎疫情，桃園國際機場公司22日加強各項防 疫消毒工作，同時也成立防疫應變小組，將以最嚴格標 準全力協助疾管單位，為國人健康把關。 中央社記者邱俊欽桃園機場攝 109年1月22日 (來源 中央社)

因應武漢肺炎，中央流行疫情指揮中心升到二級，加強中港澳來台旅客檢疫措施，如無症狀者填健康聲明書、有武漢旅遊史者啟動「鄰里關懷」。居住地或原居住地為武漢者拒絕入境。

嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心傍晚舉行記者會，宣布將指揮中心疫情等級提升到第二級，由衛福部長陳時中擔任指揮官。

陳時中在記者會表示，提升指揮中心等級並不是因為台灣的疫情變嚴峻，而是因中國武漢嚴重特殊傳染性肺炎疫情非但沒有平息，武漢市也在上午10時起全面停止公眾交通運輸營運，顯示疫情有持續擴大跡象，台灣有必要提升防疫層級。

指揮中心升級後，陳時中表示，邊境檢疫將更加嚴格，針對從中國、香港、澳門來台的旅客，會從「14天有無武漢旅遊史」、「有沒有症狀」做3方向的監控。

針對從中港澳來台旅客，如果沒有症狀者，需誠實填寫健康聲明書，載明有沒有旅遊史、有沒有到過武漢，如果沒有誠實填寫，最高罰新台幣15萬元。

如果從中港澳來的旅客，沒有相關症狀，但有武漢旅遊史，將啟動鄰里健康關懷。每一天會有電話或親自訪視詢問健康狀況，並追蹤14天。至於有症狀的中港澳旅客，則根據檢疫醫師判斷，若符合現行通報標準，就後送隔離採檢。

陳時中也說，也會過去14天有武漢旅遊史的抵台旅客展開健康關懷，粗估人數約有3000、4000人。

武漢已經全面停止公眾交通運輸，陳時中說，已通報移民署查驗大陸地區人名入境證，若發現居住地或原居住地為武漢者，一律拒絕入境；也通知航空公司，若入台證的原居住地或出生地欄位空白未填，須出示大陸身分證；若居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來台。

至於還在中國的台商，陳時中說，歡迎台商回台，如果回台有問題，可跟大陸委員會聯繫。