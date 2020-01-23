世衛專家親赴武漢前線 揭露防疫第一手資訊

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）新型冠狀病毒在中國發威，就在官方宣布武漢封城前不久，一組世界衛生組織（WHO）專家決定親赴武漢，直接調查疫情狀況，而美聯社透過採訪相關官員，披露了疫情源頭的第一手資訊。

五人世衛小組於20日、21日兩天造訪了武漢一處生物實驗室、疾病管制中心、加強防疫設備的一間醫院，以及機場。世衛駐中國代表Gauden Galea 23日在北京受訪，揭露了以下訊息。

問：實施旅遊禁令有效嗎？優缺點為何？

答：武漢有1,100萬人口，過去從未有這般大規模的旅遊禁令，因此目前尚難推斷成效如何。很顯然的，此一措施絕對會造成龐大社會、經濟衝擊，也可看出政府決心與欲釋出的強烈訊息，不過一切有待觀察。

問：能看出醫院收治了多少病患嗎？醫療資源是否不夠應付？

答：患者人數的確相當多，我們造訪的武漢大學中南醫院，在疫情爆發後即加緊施工，實施就醫動線管制、發燒分流檢傷，確保患者不會混雜在一塊，便於檢疫可疑病例，過程符合規範。

問：專家透過疫情模擬，預估可能會有數千人遭到感染，是否真如此嚴峻？

答：感染人數並非判斷疫情嚴重程度的唯一標準。本次疫情發展至今，有一種模式是感染較輕微的病例，致死率相對較低，但目前言之過早，無法驟下結論。案例雖急遽增加，但有的是先前採樣的結果，另一方面則是病例定義範圍擴大，因此數字肯定持續上升。就算病例數千人，也在意料之中，但人數不能作為疫情嚴重與否的指標。

世衛22日召開緊急會議，針對是否就武漢肺炎宣告為國際公衛緊急事件一事進行討論，但因資訊不足，推遲決定，近日將再行討論決議。