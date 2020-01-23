武漢肺炎中國7賀歲片中槍撤檔 馬國跟進展延

「2019新型冠狀病毒」（2019－nCoV）」（又稱武漢肺炎）疫情持續擴大，導致中國7部賀歲電影宣布撤出賀歲檔，連帶原本預計在馬來西亞上映的兩部賀歲電影也撤檔，延後上映。

中國武漢市為控制2019新型冠狀病毒肺炎疫情，宣布對外航班、地鐵和客運暫停營運。而為了配合中國政府控制疫情，希望降低觀眾感染的風險，中國7部賀歲電影宣布撤出賀歲檔，擇日再上映。

7部電影包括「囧媽」、「熊出沒」、「唐人街探案3」、「姜子牙」、「奪冠」、「緊急救援」及「急先鋒」。

其中，預計在馬國年初一上映的「唐人街探案3」，及年初六上映的「緊急救援」，發行電影公司MM2娛樂今天發聲明表示，配合中國撤片決定，馬國上映期也會展延，直至另行公布。

「緊急救援」導演林超賢與男主角彭于晏原定於1月28及29日赴馬來西亞為「緊急救援」舉行電影造勢活動，隨著電影無限期展延上映後，亦取消宣傳行程。

不過，由成龍與楊洋主演，預定於年初一上映的「急先鋒」，目前仍未確定是否會隨著中國的延期而在馬國展延上映。

由於馬國政府加強防疫工作，目前為止尚無出現疑似新型冠狀病毒的案例，因此其他賀歲電影都照常上映。

目前，隨著中國7家賀歲片撤檔，電影公司正聯絡各家院線處理預售票事務，其中「唐人街探案3」預售票近人民幣3億元（約新台幣13億元）。

不過，中國電影公司在撤出春節檔的聲明中寫著，「祝願全中國人民身體健康、新年快樂！祝願奮鬥在抗病一線的工作人員們平安順利，凱旋歸來。」宣告人民健康考量仍高於票房收益。