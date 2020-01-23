游盈隆：2020大選意識型態對決　外部情勢助蔡英文聲望神復活　

（台灣英文新聞／施家恩綜合報導）總統及立委大選結束已逾十天，期間各種分析評論陸續出籠，包括外部因素包括中共長期對台灣霸凌引致的不滿情緒、香港流血抗爭加劇對中共的不信任，以及內部因素對部份候選人言行操守的質疑等等，台灣民意基金會董事長游盈隆則指出，這次大選是「一次罕見的外部環境牽引下，強烈意識型態導向的候選人中心的選舉」。

游盈隆還提到，這次選舉有九大變數影響選民投票行為，包括選民政黨認同、統獨傾向、總統聲望、總統兩岸表現、總統經濟表現、重大選舉議題、比較候選人評價、和感情溫度計、和外部大環境因素的刺激。

其中，台灣選民的最新統獨傾向顯示，獨派選民總數比統派和現狀派選民加起來還多8個百分點，而且獨派選民中有高達七成七力挺蔡英文，這自然也是蔡英文選情一路領先的重要因素之一。

在總統聲望方面，大選前夕，蔡英文總統聲望在一年內奇蹟式復活，在面對原本聲量強大的競爭對手韓國瑜，蔡英文被迫加速自我蜕變積極應戰。兩岸政策上，蔡英文這一整年因為對中態度轉趨強硬，獲得台灣人民的掌聲，加了許多分。

正巧，2019年台灣外部大環境出現極大的變化，中國因素、香港因素和美國因素相繼出現、環環相扣，對選民最後投票抉擇發生極大的影響，情勢發展也都站在親美抗中的蔡英文這一邊。

談到國民黨的候選人，游盈隆指出，大選前夕，韓國瑜最重要的政見主張，選後重設特偵組，雖獲得社會一定程度回應，但沒有引起多數選民的共鳴和支持，並未為自己選情加分，加上韓的品行道德一直受到外界挑戰質疑，因此給了蔡英文好的機會。

大選前夕民意顯示，台灣總統選民對蔡英文的感情溫度是57.98度，韓國瑜是38.17度，兩者一熱一冷相差19.75度，有天壤之別。選舉結果，蔡英文得票率57.13%，韓國瑜38.6%，和感情溫度計測量結果幾乎完全一樣；游盈隆認為這說明了感情溫度計是一個很好的測量工具。