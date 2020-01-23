無力回天 中國抗煞專家出逃武漢：「這次我怕了」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎疫情持續增溫，今（23）日10時起採取封城措施，大批恐慌民眾漏夜出逃，連中國抗煞專家管軼都決定棄守，22日即已出城，憂心本次疫情規模，恐怕是SARS十倍之譜。

財新網報導，香港大學新發傳染性疾病國家重點實驗室與流感研究中心主任管軼，是著名的抗煞專家，2003年其團隊率先鑑定出SARS冠狀病毒，並找出果子狸就是該次疫情源頭，從而建議政府取締野生動物市場，遏止SARS再次爆發。

「連我都選擇做了逃兵」，管軼嘆道。他23日受訪時指出，原本對疫情感到樂觀，但21日抵達武漢後，所見所聞令他不得不重估形勢。管提到，在一處名為東門市場的菜市場，人們趕著置辦年貨，僅一成左右的顧客戴上口罩，這令他不可置信。當華南海鮮市場已證實是疫情源頭，至今確切動物感染源都還未確認時，地面潮濕、衛生與通風條件惡劣的地方市場，活動竟一如往常。

同一天，管軼又造訪了若干當地部門後，立即研判疫情已失控，即便自己身經百戰，也無力回天，因此馬上訂了22日的機票，走為上策。他透露，機場場景再度令他傻眼。儘管人流減少，竟還有個別旅遊團決定出遊。此外，機場消毒工作不彰，僅人工測量體溫，少數店家提供消毒液，地面完全沒有消毒，連安檢人員都只帶著簡易口罩。「我說，丫頭妳這口罩質量不行。她回答，上面擔心影響形象，不讓戴，這還是她自己準備的。」管軼說道。

管軼直言，中央如臨大敵，地方防疫卻未立刻升級。百姓還等著安心過年，殊不知大敵當前，疫情已近戰爭狀態。他無奈指出，儘管自己提出協助，願合作的機構卻不多。連華南海鮮市場都未好好保存「犯罪現場」，追溯動物源頭過程複雜，但證據都洗掉了，如何破案？

對於武漢23日封城，管軼認為錯過黃金時期，為時已晚，效果有限。畢竟大批民眾已出城，身上可能已有潛伏病毒而不自知，隨著春運帶到全國各地，儼然移動的病毒。他估計，本次疫情感染規模，恐怕是SARS十倍以上。他表示，經歷了這麼多，從未感到害怕過，多半都在可控制範圍，「但這次我怕了。」