走春新景點　北投社三層崎公園花海迎新春

（台灣英文新聞 / 綜合報導）溫泉之鄉北投出現了一處新景點，鄰近捷運新北投站的「北投社三層崎公園」，以其獨特的山坡地形，營造層疊花海，民眾可趁春節年假來此一遊。

北投社三層崎公園坐落於北投市區邊緣，為去年新開闢的坡地公園。過去是台灣陶瓷產業原料供給區，具有豐富歷史、人文元素，加上緊鄰貴子坑水土保護區，非常特殊，有別於一般公園。北市工務局公園處在闢建時，即結合當地自然生態與人文景觀，加以發展規劃。

公園處表示，為了仿造北海道富良野花海，共使用了9萬盆色彩艷麗的花草，包括一串紅、四季海棠及銀葉菊，呈現色澤美感及多層次的視覺效果，花期約至2月底。

公園處也推薦了北投一日遊行程，賞完花海後，可至附近的復興公園泡腳池，

接著漫步至七星公園新北投火車站、北投公園北投溫泉博物館、梅庭等。體驗完北投歷史與溫泉文化後，不妨順便享用當地美食，滿足味蕾。北投滿來溫泉拉麵、二四傳統小吃的黑白切、早安勇士的迷迭香雞早午餐與特製櫻桃雞胸堡、湧蓮古早味現烤蛋糕、矮仔財滷肉飯的滷肉飯及紅燒蹄膀、吳家、粟家及志明等三家各具風味的牛肉麵，都是值得推薦的好滋味。

北投社三層崎花海交通方式：

捷運：新北投站下車步行約15分鐘。

公車：大南公車216、218、223（正線、區間車）路線至貴子坑水土保持園區站下車。

YouBike：從YouBike捷運新北投站至秀山區民活動中心站約8分。

北投社三層崎公園（圖／工務局／Kelyslife攝）

北投社三層崎公園（圖／工務局）