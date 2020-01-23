肺炎禍首人畜共通病毒　武漢市場百種「野味」連孔雀都不放過

（台灣英文新聞 / 綜合報導）武漢肺炎持續擴大，中國昨（22）日確認野生動物就是本次疫情來源，網路上也隨即出現民眾分享武漢當地市場的「山珍野味」，項目之多、種類之廣令人咋舌。

自疫情爆發以來，眾矢之的華南海鮮批發市場即已勒令關閉消毒，關於該市場的非法動物交易也紛紛傳出。從微博網民分享的照片可見，一家位在市場內的「大眾畜牧野味」的餐廳，大剌剌貼出一張價目表，上頭是逾百種野味的價格，還搭配動物圖片。

品項琳瑯滿目，囊括各物種，從禽類、蟲類、陸上動物到水生動物，從孔雀、蜈蚣、蠍子、竹鼠、狐狸、果子狸、狍子、駱駝、豪豬、梅花鹿、刺蝟，到海蛇，目不暇給，儼然動物奇觀。店家還標榜活殺現宰、速凍冰鮮，令人瞠目結舌。

自由時報引述逛過該海鮮市場的網民說法，指市場衛生條件堪憂，曾看到攤位籠子有各類活體動物，地上也不時可見宰殺的動物屍體。在這種環境中，從動物身上感染人畜共通病毒，實也不令人意外。

根據中央社，中國呼吸疾病專家、國家衛健委高級別專家組組長鍾南山日前在央視受訪時即指出，新型冠狀病毒（2019-nCoV）源頭可能是竹鼠、獾之類的動物。竹鼠肉質鮮嫩，在中國被視為珍饈，近年來身價飆漲，不少養殖戶因此致富。

爆發於2002年的嚴重急性呼吸道症候群（SARS）、2012年的中東呼吸症候群（MERS），也都證明與人畜共通的冠狀病毒脫不了干係，前者與果子狸有關，後者則透過駱駝分泌物傳播。

廣東販售果子狸（圖/美聯社）