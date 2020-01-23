張國煒：無父親栽培與遺產 不可能造就星宇

星宇航空公司董事長張國煒今天表示，感謝父親張榮發栽培與所留下的遺產「沒有父親，就不可能造就星宇航空」，他會用一輩子的榮譽貢獻國家，用專業致力於民航業務，並發揚光大。

星宇航空上午在桃園國際機場舉行台北首航澳門、峴港、檳城儀式，交通部長林佳龍、桃園市長鄭文燦等多人都出席剪綵典禮，現場冠蓋雲集。

林佳龍在儀式致詞中說，台灣航空界又多了星宇航空一名隊友，星宇從申請成立到正式載客飛航通過「五階段適航驗證」絕無放水，也比世界各國更嚴格，期許飛安無國界，藉由大家共同努力，維護飛航安全。林佳龍說，星宇對員工的照顧與非常妥善，尤其在武漢肺炎疫情時，可以讓空服人員戴上口罩，判斷非常專業，不讓機組人員暴露在風險中，對旅客也是一種保障。

他表示，台灣的航空界因為有星宇的加入，提供更好的服務，也提升國家的競爭力，相信在配合總統蔡英文大力推動觀光的政策下，未來來台人數一定會持續創新高，讓台灣與世界更緊密連結。

桃園市長鄭文燦也提到，星宇航空的成立創下很多歷史紀錄，包括張國煒在首航時親自開飛機、機位開賣瞬間秒殺與機上提供很多優質服務，營運速度非常快速，相信今後的航運，會增加桃園機場更大的運量。

張國煒表示，星宇的首航是人生中重要的轉捩點，也非常不容易，感謝各界的幫忙，星宇也做到別人所做不到的事情，尤其在大家都以放大鏡在看的狀況下，「我打包票，星宇絕對不是在放水下成立，而是一步一腳印走過來」，也保證會以一輩子的榮譽好好營運下去，也要讓不看好的人，刮目相看。

張國煒提到，要特別感謝父親張榮發的栽培與所留下的遺產，如果不是這樣，不可能造就星宇航空成立，他認為沒有什麼不對，會善用父親所留下的，繼續貢獻給國家社會，努力完成遺願，用專業致力於民航業務，並發揚光大。

星宇航空也發布訊息指出，歷經超過2年的準備，星宇航空終於在今天起首航澳門、峴港及檳城等地，未來將陸續開辦各條航線，期盼超越現有市場上所提供的服務規格，而張國煒下午也將親自擔任駕駛，搭載旅客往返。