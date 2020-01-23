  1. 首頁
  2. 國際

武漢封城 當地台協會長：多數台商已返國

By  中央社
2020/01/23 11:30
（美聯社圖片）

（美聯社圖片）

為防範中國新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，武漢宣布關閉機場，台灣國籍航空也宣布將停駛桃園來回武漢航班。武漢台協會長林志昶對此表示，多數計畫回台過年的當地台商應都已返國。

中國湖北省武漢市爆發新型冠狀病毒肺炎疫情後，為防範疫情擴散，中華航空昨天宣布，取消2月10日到2月27日的CI541/CI542 桃園來回武漢航班，對於受影響旅客，將會協助簽轉。

另外，為防範疫情在中國持續擴散，中國武漢疫情防控指揮部於凌晨2時宣布今天上午10時開始暫停公共運輸，當地機場、火車站暫時關閉。當地政府並要求，無特殊原因不得離開武漢。

武漢台商協會會長林志昶接受中央社記者電話訪問表示，武漢當地台商約2000多人，大部分計畫回台過年的台商都已返國，滯留當地的台商應是少數；若是無法及時返台者，應該會另外想辦法。

林志昶稱，武漢現在情況沒有外界渲染得這麼嚴重，當地政府也加強宣導戴口罩、勤洗手，並加強衛生消毒工作，認為取消航班多少會為台商帶來不便，「有點小題大作」。

前武漢台商協會會長余明進接受記者電訪表示，武漢當地的機場現在已經暫時關閉，人員沒辦法出武漢。被問及留滯當地、未計畫返台的台商準備如何防疫，他表示，「只能減少出門」。
武漢肺炎
台商

相關新聞

世衛召開武漢肺炎緊急會議　境外移入僅台灣沒受邀
世衛召開武漢肺炎緊急會議　境外移入僅台灣沒受邀
2020/01/22 17:54
台灣首例武漢肺炎患者狀況穩定　密切接觸者有1人輕微咳嗽
台灣首例武漢肺炎患者狀況穩定　密切接觸者有1人輕微咳嗽
2020/01/22 16:11
鴻海擴大照顧員工育兒到6歲　每位寶寶可月領台幣1.5萬元
鴻海擴大照顧員工育兒到6歲　每位寶寶可月領台幣1.5萬元
2020/01/22 12:32
武漢肺炎蔓延　台灣觀光局發函即日起停止出團湖北
武漢肺炎蔓延　台灣觀光局發函即日起停止出團湖北
2020/01/22 12:32
快訊！中國武漢肺炎共440人確診　9人死亡　病毒來源為野生動物
快訊！中國武漢肺炎共440人確診　9人死亡　病毒來源為野生動物
2020/01/22 11:49