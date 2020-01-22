武打魂！甄子丹東京鐵塔大打出手　丹哥：自我挑戰拒被定型

（台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導）由甄子丹主演《肥龍過江》將於明（23）日上映，雖然化身胖胖神探，高難度武打動作依舊難不倒丹哥！更一路打上不外借拍的東京鐵塔，場面驚險刺激！

電影公司表示，賀歲唯一動作鉅獻《肥龍過江》，由甄子丹主演與監製，並由他的弟子谷垣健治執導，聯手打造出一部重量級動作喜劇。甄子丹在片中化身為120公斤的胖胖神探，但身手絲毫不減，一個打十多個都不是問題，還拿自己以往經典作品《殺破狼》及《導火線》的動作場面大玩KUSO，更一路打上東京鐵塔，驚險萬分，動作完全不受體型限制，甚至力道更上層樓！



電影劇照（圖/電影公司）

甄子丹繼《葉問4：完結篇》創下票房高峰之後，賀歲檔再度推出動作喜劇《肥龍過江》，他說：「做為一個演員，我不想被定型，所以繼續自我挑戰。」在電影中演出因事業受打擊，愛情又失意的辣手神探，靠著狂吃排解壓力，短短半年就爆肥到120公斤，但內心仍是深藏不認的辦案魂，面對重大案件時，就忍不住拿出拼命三郎的個性，要和罪犯拼到底。今天公布最新預告，可以見到電影中更多精彩動作場面，甄子丹除了打翻歌舞伎廳，更大鬧築地魚市，甚至打上東京鐵塔，場面驚險刺激！

甄子丹與《肥龍過江》的導演谷垣健治已經合作超過20年的時間，彼此默契十足，這回特別以兩人合作的經典現代動作電影《殺破狼》及《導火線》的精彩場面大玩KUSO，也是致敬。由其是《殺破狼》中一場甄子丹與吳京的巷戰戲，甄子丹一身黑衣力拼一身白的邪惡殺手吳京，以警棍對抗利刀，開創了動作場面新格局，這次甄子丹以瘦瘦的模樣再度穿上一身黑衣讓觀眾重溫巷戰場面，他笑說：「一樣的皮衣和襯衫，一樣的巷子，也有一樣的警棍。但覺得衣服胸口的部分有點鬆了，胸肌沒有當年那麼紮實了，而且肚子好像也胖了一點。」

除了大開自己經典面的玩笑，《肥龍過江》更大手筆讓甄子丹一路打上東京鐵塔！東京鐵塔是日本重要的地標，不能輕易外借。幸好導演谷垣靠著在日本影壇的好人緣，終於成功讓劇組可以上到鐵塔外部拍攝精彩動作場面。甄子丹與日本動作男星丞威在鐵塔外，頂著強風上演激戰場面，你來我往非常驚險，兩人甚到在鐵架上追打跑跳，讓觀眾看得直呼心臟快停一拍。甄子丹更在鐵塔上帥氣大玩雙節棍克敵，他說：「穿上這件胖胖衣拍打戲，真的是一個累贅，每一個動作都要重新對準距離，也要更精準的出力。」