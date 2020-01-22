香港文化進駐台灣文學館　持續聲援爭取民主自由

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）國立台灣文學館（以下簡稱台文館）舉辦「追憶我城—香港文學年華」特展，展出金庸、也斯、西西等作家的藏書、手稿、剪報，並架設數位連儂牆，精選數十句台港文人的留言，持續聲援港人爭取民主，自即日起至5月24日。

台文館表示，特展由香港教育大學提供素材，台文館策畫敘事，蒐羅百年來香港各種作家的書寫力。展覽入口以香港茶餐廳為主題情境，透過牛油多士、絲襪奶茶等「文學菜單」趣味引介台港作家的創作。展場也輪播多部文學作品改編的電影，影像中還可見到梁家輝、陳慧琳、Beyond樂團等巨星身影。



展覽入口以香港茶餐廳為主題情境（圖/台文館）

台文館館長蘇碩斌指出，香港的市井活力，並沒在1840年代英國殖民勢力後垮掉，也沒在1945年戰後中國文人南來之後消散，而是慢慢的，吸納粤語、英語、中文的語境，不停寫出奇特的東西。「觀看展覽，你會走過張愛玲〈燼餘錄〉的戰後、走過馬朗《文藝新潮》的現代主義、走過『三及第文體』與『三毫子小說』還有言情和武俠的超強類型文學、走過西西《我城》拷問自己的身份認同。」

文學發展往往深受時代影響，展覽也回顧香港歷史，上至鴉片戰爭割讓港島，下至去年掀起的反送中浪潮，都在展覽中即時呈現。最後，設置一整面數位連儂牆，摘錄楊佳嫻、胡晴舫、宋尚緯、任明信等數十位台港兩地文人的詩文聲援，民眾以手機掃描QR Code即可加入留言，與作家共同為港人打氣。

展覽運用大眾熟悉的香港美食與流行文化，深入淺出引介文學發展，展現殖民、冷戰、主權移交之下，香港作家以健筆辯證自我認同的過程。在香港文學的風景中，更少不了台灣文人的書寫，台文館搜羅書寫香港的台灣文學作品及刊物，展現另一種穿梭台港兩地的視野。民眾熟悉的武俠小說，也在特展中詳細介紹。台文館特別從香港借展《神鵰俠侶》1959年初版典藏，當時小說還在報紙上連載，為了打擊市面上的盜印本而搶先出版，反映金庸小說受到熱烈歡迎。



展覽現場（圖/台灣英文新聞）