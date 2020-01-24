加強防疫 陸委會：暫緩武漢團客自由行來台

武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢 直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、 呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫... 武漢肺炎持續升溫，衛福部疾管署21日表示，中國武漢 直飛桃園國際機場班機將派員登機檢疫，若出現發燒、 呼吸道症狀及武漢旅遊史，將後送醫院隔離治療。 中央社記者吳睿騏桃園機場攝 109年1月21日 (來源 中央社)

為避免武漢肺炎疫情擴散，大陸委員會周四表示對近期武漢團客及自由行採暫緩來台措施，也請移民署暫緩該地商務、健檢醫美來台申請，並以勸阻方式建議已獲准者延後來台。

陸委會22日以書面方式表示，當天上午緊急邀集觀光局、疾管署、移民署等機關開會研商，為本次防疫需求及確保人員健康，近期應避免非必要的兩岸人員往來，促請相關機關針對中國大陸湖北省人員（特別是武漢市）來台配合因應安排，做好防疫準備工作。

陸委會說，考量避免人員移動的疫情擴散傳播風險，對近期武漢旅行團及個人旅遊採取暫緩來台措施。另對武漢市以專業、商務、健檢醫美等交流管道來台的申請案，請移民署暫緩處理。至於自湖北省來台的申請案予以加強審核，已核准來台交流者，以勸阻方式，建議其延後來台。

陸委會也表示，在中國大陸的台商、台生、台師等人員若續留當地，政府將持續透過海基會協請台商協會表達政府關懷，並提醒作好防護措施。這段時間已返台者，也請作好自我健康管理，相關資訊可以參閱疾管署網站（https://www.cdc.gov.tw），或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

陸委會說，已請海基會和台旅會透過兩岸既有管道通告陸方，應加強做好國人從武漢市返台登機的檢疫作業。政府也已將武漢列為橙色旅遊警示區域，呼籲國人非必要請勿前往；預備前往中國大陸者，請做好相關防護作為，以確保健康安全。