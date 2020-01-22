台灣中華航空過年照飛武漢　取消2月部分航班

（台灣英文新聞/生活組 台北綜合報導）中華航空因應武漢肺炎採取應變措施，過年期間不會取消往返武漢航班，但後續將取消2月10日至27日，CI541、CI542桃園－武漢來回航班。

《自由》報導，中華航空（以下簡稱華航）針對武漢肺炎應變發出聲明，因應相關疫情，今（22）日下午5點起，中華航空集團飛航中國、香港、澳門航線，及松山－金門、台中－金門等小三通航班，所有空勤組員服勤時將全面配戴口罩，機上並備有適量口罩，提供有需要旅客索取；武漢航班空勤組員並將於登機口，主動發放口罩給未戴口罩旅客，以維護旅客及機組人員健康。

華航表示，將盡力協助旅客簽轉其他航班，最新航班異動資訊及旅客退改票相關規定，旅客可多利用華航企業網站、下載Mobile APP查詢確認。

華航指出，考慮員工健康安全，華航同時也配合主管機關防疫，所有自中國及港澳地區入境的航班，均在機上發給每位旅客疾管署製作的衛教單張，以做更全面性篩檢。

另針對武漢班機卸回機上毛毯，增加其曝曬時間，並提高消毒劑量及洗滌溫度，避免成為相關傳染媒介。華航表示，目前航機內空氣循環系統使用的濾芯為HEPA（High Efficiency Particulate Air Filter）等級，飛機客艙內換氣率可達每小時15至30次，也就是飛機客艙內的空氣平均每2至3分鐘就會全部換新，有助於阻絕病源散播。