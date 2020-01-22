美國參議員致電祝賀蔡英文當選連任　盼持續深化台美關係

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納昨（21）日晚間致電祝賀總統蔡英文高票連任，並重申將持續力挺並強化台美關係；蔡總統也對美國國會對台灣一貫的跨黨派支持表達感謝。

總統府今（22）日發布新聞稿，表示蔡總統昨日晚間與賈德納（Cory Gardner）進行越洋通話，過程中，賈德納首先恭賀蔡總統連任，並表示將致力促進台美雙邊關係及支持自由民主台灣。

根據總統府，賈德納也表示，台灣面臨來自中國的壓力與挑戰日益加劇，盼未來能夠凸顯台灣所展現的領導能力，並在經濟、安全方面等議題上持續合作，讓台美夥伴關係更加緊密，共好共榮。

蔡總統則對來自美國的友誼及國會的支持，再次向賈德納表達謝意。

蔡總統認為，未來台灣面對中國的挑戰會越來越艱難，美國的友誼及支持對台灣來說至關重要，也期盼未來能夠有更緊密的合作關係。

蔡總統提及，她仍記得去（2019）年7月出訪加勒比海四有邦並在美國丹佛過境期間，拜訪賈德納的家鄉科羅拉多州，是非常愉快的經驗，也感謝他的熱情接待，希望未來有機會能夠再度拜訪。

賈德納長期在美國國會推動友台法案，包括與康斯（Chris Coons）共同在參議院提出《2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，簡稱《台北法案》），該法案也在去年10月在參院通過。

外交部則表示，誠摯感謝美國友台參議員及眾議員不分黨派、一致力挺強化台美關係；我國未來也將繼續與美國行政部門及國會持續深化台灣與美國奠基於共享價值的全球合作夥伴關係。