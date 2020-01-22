瘋電玩也是一種病　醫：一但上癮如吸毒般令人性情大變

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）學生們已開始放寒假，家中若有孩子習慣長時間待在電腦前，或是連吃飯都手機不離身狂打遊戲，家長要當心是否已經影響孩子生活作息及社交狀況，甚至情緒控管問題，避免「網路遊戲障礙症」（Internet Gaming disorder）上身！

一名就讀高二的安安課餘時間幾乎人機不離身，上床睡覺前還要打手遊，隔天不但上學遲到、上課也睡覺，被老師責罵時就開始翹課。當父母開始管制他玩遊戲時間，引起他情緒失控，還對父母怒目相視、口出穢言。

身心診所院長楊聰財醫師表示，人手一機已經成現代人生活趨勢，善用科技產品雖然可以為生活帶來方便性、提升工作效率，但過度依賴或沈迷也會造成許多後遺症。

楊聰財醫師提到，2018年6月底，世界衛生組織（WHO）已正式宣佈將「網路遊戲障礙症」納入精神疾病，原因就是這個疾病不但影響個人身心健康，也會衍生出家庭及人際關係衝突，嚴重可能造成社會安全隱憂。

但是要確診此病非常不易，需要有長達一年的症狀表現，很容易讓患者及身邊的人輕忽，因此提醒大眾應該正視「網路遊戲障礙症」問題！

對於「網路遊戲障礙症」患者的治療，除了視生理功能進行藥物治療外，也會合併認知行為治療，讓患者了解應該扮演的社會角色及分析情緒失控來源，並協助患者學習時間管理（Time）、情緒管理（Emotion）及聯盟管理（Alliance）等技巧，簡稱「TEA管控原則」。

除此之外，也會誘導他尋找替代的興趣，例:出外走走、跟朋友聊天或聽音樂等，或透過家庭心理會談共同面對問題及了解彼此想法，指導家長溝通技巧，多使用三明治表達法：「肯定」、「提醒」、「鼓勵」，提升親子溝通效果，讓家庭更和樂共處。

楊聰財醫師提醒，臨床上觀察到不只是孩子在網路遊戲出現過度依賴問題，近來網路社群、論壇及大量免費影片和戲劇也讓社會大眾的依賴性愈來愈高。提醒寒假及春節連續假期期間，除了要注意家中青少年使用網路遊戲的時間外，上班族也不要一直上網，盡量抽空外出走走或培養戶外活動興趣，避免現代3C文明病上身。

【網路遊戲障礙症自我檢測表】

(1)整天過度專注於網路遊戲 (嗜賭症內的網路賭博除外)

(2)當停止或減少網路遊戲時，出現戒斷症狀(例如:焦慮、易怒及悲傷)。

(3)耐受性:需要花更多的時間在網路遊戲上。

(4)反覆努力想要控制網路遊戲的使用，卻徒勞無功。

(5)除了網路遊戲，對先前的嗜好與休閒都喪失興趣。

(6)即使知道心理、社會功能出現問題，仍然繼續過度使用網路遊戲。

(7)對家人、治療師或他人欺瞞自己使用網路遊戲的情況。

(8)常使用網路遊戲來逃避或紓解負面的情緒(如:無助感、罪惡感、焦慮感)

(9)因參與網路遊戲而危及、或喪失重要的人際關係、職業、教育或功過機會。

以上於過去十二個月中，出現上面五項(或更多)者，就有遊戲障礙症症狀。確診須由專業精神科醫師鑑定評估。