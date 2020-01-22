春節好棒棒之美食行程 桃園龍潭名人堂花園大飯店 五大特色餐廳 讓你吃不完

還沒計畫好春節餐廳嗎?新開幕的桃園龍潭名人堂花園大飯店及棒球名人館邀請大家一起來個好棒棒美食之旅，讓你鼠年好棒棒，好運連連！

桃園龍潭名人堂花園大飯店於2019年11月30日新開幕，飯店內有五大特色餐廳，吃什麼任君挑選，不怕吃不到自己不愛的口味，西餐、台菜、港式(蔬食和葷食)、日式、台灣小吃一次滿足，讓前來的旅客能夠吃得飽飽又滿意。

首先，來到桃園龍潭名人堂花園大飯店B1就像是到了高級的美食街，台灣小吃總匯有30多種可以選擇！道地的台南小吃，不用跑到台南也可以吃得到唷！台灣小吃的經典代表肉粽$45，由油蔥酥、五花⾁、鹹蛋黃、開陽、香菇、花⽣、栗⼦搭配，淋上⾃製醬油膏，荷葉飄香、⼝感⼗⾜！

一提到台南經典小吃，絕對不能錯過的就是鱔魚麵，料理鱔⿂熟的那瞬間，是最難抓住的，熟練的烹調技術，決定最脆⼝感，意麵早⼀步烹調備⽤，在快速加入鱔⿂，抓準時機起鍋，酸甜香氣撲⿐，爽脆上桌。

接著桃園龍潭名人堂花園大飯店一樓大廳就是安打西餐廳，安打西餐廳是24小時營業不休息，且有著許許多多的棒球元素，讓人一進到安打西餐廳就有種童心未泯的樂趣，安打西餐廳主打義大利料理，菜單餐點有義大利麵、燉飯、漢堡三明治、披薩、牛排等，為滿足不同時段客人的需求，更結合中式料理開發出了許多創意料理。

貝柱蟹肉馬卡龍沙拉佐香橙優格醬$450，印有3D噴墨棒球馬卡龍，鑲塹著鮮味滿點的蟹肉餡料，搭配生食級的鮮貝柱，讓沙拉內風味及顏色均達到，最後香橙優格醬的提味，讓所有食材均提升另個一層次。嫩煎干貝佐鮭魚卵青醬燉飯$420，取自於安打西餐廳外的花園步道景色，用青醬燉飯作為青青草地色，點綴上色彩繽紛食用花朵及提鮮提味的鮭魚卵及生食級干貝，讓色香味俱現於一盤中。

金桂日本料理由曾在日本京都修業多年的主廚，運用高檔京都會席料理細膩手法，引進日本空運新鮮魚貨，結合在地特色食材，製作出道地和食料理，來到金桂彷彿置身日本。金桂套餐$1880前菜、吸物、刺身、烤物、箸休、煮物、炸物、食事、水物、甘味，十道匠心別具的手工別具的手工料理，讓顧客在享用美食的同時，彷彿置身於日本，體驗職人用心製作的餐點。

搭上近年健康飲食風潮，主廚特別研發低升醣指數低GI御膳套餐$580，少油、口味清淡的低GI御膳套餐為 「金桂日本料理 ｣主要特色料理之一，運動員訓練後最佳低升醣輕食料理的選擇，讓顧客能更無負擔地享受美食。餐廳內備有2間鐵板燒包廂，為桃竹苗第一家提供「日式鐵板燒會席套餐」的日本料理餐廳。

朝桂餐廳是著名的兄弟大飯店關係企業，在台北東區開幕後深受好評，經典的筵席桌菜結合道地台菜海鮮料理、正宗港式飲茶及港式燒臘三種主軸菜色，每日產地直送活蝦、活蟹、活魚，是喜愛活海鮮的饕客桃竹地區最佳的選擇。

朝桂餐廳特別保留傳統港點推車，一道道熱騰騰的美味佳餚送到桌邊任君挑選，不必到香港即可享受最道地的港式滋味。招牌料理孔雀烏魚子$680元，現做新鮮花枝漿以繁複手工拋打製作，再以海苔包裹烏魚子並搭配新鮮的青蒜切片，顛覆對傳統烏魚子的吃法，此手工菜為台式料理注入新口感。清炒百合蘆筍蝦仁$500(小)，使用國宴等級的百合片和泰國蘆筍清炒蝦球，清爽甘甜不膩口(百合是採百合花的鱗莖，貌似大蒜，蘊含維生素B2等多種營養素)是一道具備健康及養生的料理。

養心茶樓蔬食飲茶於2013年在台北市中山區開業。在主廚詹昇霖師傅的率領下，匯集了五星飯店具精湛廚藝的數十名廚師，從中華美食各大菜系及外國料理中汲取創作靈感，集思廣益下轉化成一道道嶄新的料理。因而開創出精緻、時尚又美味的蔬食港式飲茶新菜系，顛覆了一般人對素食的刻板印象，也贏得前來品嚐的每一位顧客的驚奇讚嘆。

京味醬燒杏菇$280，主廚特色料理！堪稱『素食界的北京烤鴨』白白胖胖的杏鮑菇還未料理即散發淡淡的清香，當真是茹素者的肉類替代品｡ 以厚切花刀加醬燒手法，料理出杏鮑菇厚實彈牙的口感，手工餅皮、抹上甜麵醬、搭配素方、小黃瓜、杏菇三種配料、包著餅吃。冰晶煎花餃$108，粉紅色鮮豔的外皮是以甜菜根佐色而成，包覆著高麗菜絲，搭配著香煎餅乾，一口咬下吃得到高麗菜的清甜以及甜菜根的香氣和餅乾的酥脆感，吃得到其中的巧妙之處。

這麼多美食餐廳，你心動了嗎?心動就馬上出發吧！名人堂花園大飯店還貼心提供台北兄弟飯店到名人堂的免費接駁，現在就帶著親朋好友一同出發享受美食吧！