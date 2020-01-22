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〈時評〉時代在進步 中選會對於投票分析仍在原地踏步

各年齡層的投票率，為什麼要等那麼久

By 前太空中心主任 吳作樂
2020/01/22 16:01
照片來源：中央社

照片來源：中央社

2020年1月11日台灣舉行了第十五屆總統大選，這次的總投票率高達74.90%，其他年度可參考表1。每次選舉結束大家都會不禁思索各年齡層的投票率為何？首投族對於投票的影響為何？但往往要等上將近一年才能得知結果，見圖1：2016各年齡層的投票率。

表1：總統大選的投票率

第幾屆

年度

投票率

總投票數

選民人數

10

2000

82.69%

12,786,671

15,463,383

11

2004

80.28%

13,251,719

16,507,179

12

2008

76.33%

13,103,963

17,321,622

13

2012

74.38%

13,452,016

18,086,455

14

2016

66.27%

12,448,302

18,782,991

15

2020

74.90%

14,464,571

19,311,105

資料來源：中選會

資料來源：https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/index.html

圖1的各年齡層的投票率統計方法是使用抽樣方法，這在網路時代是不可想像的事情，要知道如果有全體資料，根本不用抽樣方法，直接處理母體資料以觀察到最為精準的統計結果。況且每一個投開票所僅需負責登記那些人有前往投票，並將既有的名冊資料新增投票情況到檔案中，加上其投票人數平均1200人左右，這並不會為各個投開票所帶來太大的工作壓力。當日投票結束後，應可馬上知道各年齡層、性別、地區的母體投票率，而不是要等將近一年的抽樣統計的投票率。時代在進步，中選會對於投票分析應該要更加精準，也要讓人民知道重要的資訊。

作者可以做一個簡單的時間估算，就可以說明等上一年的「抽樣的各年齡層的投票率」抽樣統計有多荒謬。本次選舉可投票的人數有近1931萬人，假設建檔每個投票人要花20秒，將近要4470工作天才能建檔完畢，而本次投開票所有17226個，逾22萬名選務人員，讓每個投開票所用4個人建檔，僅需要約1.5小時，若再加上回傳中央與彙整資料，必定可以當日知道「母體的各年齡層的投票率」，而非等上一年得到「抽樣的各年齡層的投票率」。

各年齡層的投票率不只是顯示首投族的投票情形、及各年齡層誰比較會去投票而已。對於一般人、執政者有著更多意義，對人民而言能知道該政黨被哪一年齡層討厭或喜好，進而知道該黨在偏袒哪一年齡層。對執政者而言能清楚自己政黨的努力方向，以及下一次的選舉的重心。

結論：

商業界會進行數據分析，但政治界則是選擇慢慢來，讓大家難以及時知道實際情況。為什麼執政者不正視整體民意情況？中選會的方法仍處於沒有電腦及網路的時代，讓執政者的神經如同恐龍的神經一般，事情結束很久才能知道發生什麼情況再進而應對。時代在進步，中選會對於投票分析也要隨之進步要知道正視民意也是民主的重要一環。
吳作樂
中選會
總統選舉
投票率
抽樣統計

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