〈時評〉時代在進步 中選會對於投票分析仍在原地踏步

2020年1月11日台灣舉行了第十五屆總統大選，這次的總投票率高達74.90%，其他年度可參考表1。每次選舉結束大家都會不禁思索各年齡層的投票率為何？首投族對於投票的影響為何？但往往要等上將近一年才能得知結果，見圖1：2016各年齡層的投票率。

表1：總統大選的投票率

第幾屆 年度 投票率 總投票數 選民人數 10 2000 82.69% 12,786,671 15,463,383 11 2004 80.28% 13,251,719 16,507,179 12 2008 76.33% 13,103,963 17,321,622 13 2012 74.38% 13,452,016 18,086,455 14 2016 66.27% 12,448,302 18,782,991 15 2020 74.90% 14,464,571 19,311,105

資料來源：中選會

資料來源：https://www.cec.gov.tw/pc/zh_TW/index.html

圖1的各年齡層的投票率統計方法是使用抽樣方法，這在網路時代是不可想像的事情，要知道如果有全體資料，根本不用抽樣方法，直接處理母體資料以觀察到最為精準的統計結果。況且每一個投開票所僅需負責登記那些人有前往投票，並將既有的名冊資料新增投票情況到檔案中，加上其投票人數平均1200人左右，這並不會為各個投開票所帶來太大的工作壓力。當日投票結束後，應可馬上知道各年齡層、性別、地區的母體投票率，而不是要等將近一年的抽樣統計的投票率。時代在進步，中選會對於投票分析應該要更加精準，也要讓人民知道重要的資訊。

作者可以做一個簡單的時間估算，就可以說明等上一年的「抽樣的各年齡層的投票率」抽樣統計有多荒謬。本次選舉可投票的人數有近1931萬人，假設建檔每個投票人要花20秒，將近要4470工作天才能建檔完畢，而本次投開票所有17226個，逾22萬名選務人員，讓每個投開票所用4個人建檔，僅需要約1.5小時，若再加上回傳中央與彙整資料，必定可以當日知道「母體的各年齡層的投票率」，而非等上一年得到「抽樣的各年齡層的投票率」。

各年齡層的投票率不只是顯示首投族的投票情形、及各年齡層誰比較會去投票而已。對於一般人、執政者有著更多意義，對人民而言能知道該政黨被哪一年齡層討厭或喜好，進而知道該黨在偏袒哪一年齡層。對執政者而言能清楚自己政黨的努力方向，以及下一次的選舉的重心。

結論：

商業界會進行數據分析，但政治界則是選擇慢慢來，讓大家難以及時知道實際情況。為什麼執政者不正視整體民意情況？中選會的方法仍處於沒有電腦及網路的時代，讓執政者的神經如同恐龍的神經一般，事情結束很久才能知道發生什麼情況再進而應對。時代在進步，中選會對於投票分析也要隨之進步。要知道正視民意也是民主的重要一環。