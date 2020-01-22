武漢肺炎恐慌 美國速投入疫苗研發

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）武漢肺炎人心惶惶，有鑑於2002年SARS的慘痛經驗，中國與美國皆已立即投入疫苗研發，不過最快恐怕也得等一年才能上市。

CNN報導，美國國家衛生研究院（National Institutes of Health）正針對本次釀禍的新型冠狀病毒（2019-nCoV）研發疫苗，德州、紐約與中國的科學家也加緊研製腳步。

休士頓貝勒醫學院疫苗專家Peter Hotez表示，冠狀病毒感染不容小覷，對全球衛生構成一大威脅。所幸研發冠狀病毒疫苗的難度，要比HIV或流感等病毒來得低。儘管如此，國家衛生研究院指出，疫苗臨床試驗得花上數月，真正上市可能得等一年之後。

根據中國國家衛生健康委員會，截至21日，中國境內已確診440例，其中9人死亡。包括台灣、南韓、日本、泰國、美國在內的國家，也陸續傳出確診案例。就目前掌握的疫情資訊推斷，兒童與年齡較小者，較不易感染。

當年SARS疫情，花了近一年才比對出基因序列，有了前車之鑑，這次武漢疫情爆發不久，中國即公布該病毒基因序列資訊，有助推展防疫工作。此外，今（22）日中國官方也終於確認病毒來源，就是華南海鮮批發市場違法販售的野生動物，但究竟是何種動物，尚不明朗。病毒是否會持續變異？傳染力多久？都是尚待釐清的問題。