春節旅遊防疫資訊一手掌握 快樂出國平安回國

(說明：疾病管制署提醒，民眾出國前除可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」查詢各國疫情現況(翻攝自衛生福利部臉書)) (說明：疾病管制署提醒，民眾出國前除可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」查詢各國疫情現況(翻攝自衛生福利部臉書))

春節連假期間，民眾安排出國旅遊的機會增加，疾病管制署提醒，民眾出國前除可先至疾管署全球資訊網「國際旅遊與健康」查詢各國疫情現況外，出發前也可至旅遊醫學門診合約醫院或新南向人員健康服務中心尋求專業旅遊醫療諮詢、疫苗接種及預防用藥等評估，確保旅途健康。

疾管署國際疫情監測資料顯示，東南亞、南亞、中南美洲暨加勒比海地區、非洲等蚊媒傳染病流行地區，持續有登革熱、瘧疾、屈公病及茲卡病毒感染症等相關病例發生，提醒民眾前往當地落實防蚊措施。另近期我國鄰近國家除越南、泰國疫情持續外，其他國家包括歐洲多數地區麻疹疫情呈下降趨勢，惟菲律賓、羅馬尼亞、法國及阿根廷仍持續有病例報告，請民眾避免帶未接種MMR疫苗之嬰幼兒前往當地，一般民眾(特別是1981年後出生的成人)如須前往，於出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。沙烏地阿拉伯等中東國家，持續出現MERS散發病例，請民眾前往當地注意個人手部及呼吸道衛生，避免前往當地醫療院所、與有呼吸道症狀者接觸、騎乘或接觸駱駝、生飲駱駝等動物奶，以降低感染風險。

近期北半球溫帶國家流感活動度持續上升，其中中國大陸及美國已處高峰，加拿大、新加坡、韓國、日本及香港已進入流行期，歐洲地區多數國家仍未超過基準值。中國大陸為新型A型流感病例風險地區，本季累計2例H9N2個案，分布於福建省及安徽省，均為輕症，屬散發情形，民眾前往當地應提高警覺。

疾管署呼籲，民眾旅遊期間，應留意飲食安全及落實正確勤洗手、呼吸道衛生與咳嗽禮節及防蚊措施等良好個人衛生習慣，降低感染疫病的風險；返國後21天內如有不適症狀應儘速就醫，並告知醫師旅遊及飲食史，以利及時診斷治療及通報。相關資訊可查詢疾管署全球資訊網，或撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)洽詢，另於國外遇到傳染病相關疑問亦可撥打+886800-001922專線(需自付國際電話費用)，客服人員將24小時提供諮詢服務。

109年春節期間旅遊醫學門診服務時間表

(新聞轉載自新住民全球新聞網)