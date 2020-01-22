台灣國際光影藝術節點亮台中　亮點作品揭曉

（台灣英文新聞/劉怡均 台北綜合報導）2020台灣國際光影藝術節邀請到國內外知名光影藝術創作者參展，以科技藝術、燈光藝術及跨領域創作為此次創作主軸，並以「光」媒材作品重新定義國美館場域，自即日起至2月23日國美館登場。

國立台灣美術館（以下簡稱國美館）今年首次舉辦「光之書寫—2020台灣國際光影藝術節」，18日的開幕活動邀請到聲光藝術家姚仲涵，為本次光影藝術節揭開序幕，從2005年開始從事聲響創作的姚仲涵，曾獲得台北數位藝術節聲音藝術首獎，並多次受邀參與國際演出。這次開幕表演中以日光燈的噪音為媒材，融合日光燈閃爍的現場效果，透過光與聲音的呼應與對比，令現場民眾穿梭於日光燈獨有的聲音與光之中，經歷一場特殊而細緻的感官體驗。



開幕當晚演出（圖/國美館）

開幕首日當晚，國美館也特別邀請參展藝術家來到現場，包含日本神戶燈節策展人之義大利籍設計師丹尼爾蒙特韋德（Daniel Monteverde）、參展2018北川富朗藝術祭的日本藝術家大西康明（Yasuaki Onishi）、法國視覺藝術家林思伯（Sébastien Labrunie）等，吸引超過百位藝術界貴賓及觀眾蒞臨。

國美館預告，2月15日將舉辦國際論壇，邀請到柏林光節策展人、里昂光節團隊等國際級光影藝術領航者，與各位分享光節策劃的歷程，如何透過大型慶典寫下新的城市形象台灣觀光之活動型態逐步轉型且升級，並結合在地文創產業、藝術設計產業與各領域之民間力量，發展文化節慶與地方城市特色。



活動現場（圖/國美館）

國美館館長林志明表示，期待透過台灣國際光影藝術節，將嶄新的藝術想像帶入民眾的日常生活中；也希望能藉由藝術家獨特的美學，提升地方城市特色，也期望本次展演及論壇活動，能讓台灣光影藝術的能量得於國際舞台上綻放。

國美館將於除夕及初一照常開燈，電波接受器（sondes A/V Duo）之作品《迴聲》（Échos）將於室內沉浸式展廳展示，並於1月26日開放，透過數位轉譯的方式，帶領民眾以不同的視角理解台灣藝術發展，更多詳情請至官網查詢。

亮點作品



大西康明《Edge of Void》（圖/國美館）



莊志維《森林裡的洋流》（圖/國美館）



丁建中《浮游》（圖/國美館）



何理互動《頻道》（圖/國美館）



姚仲涵〈光電獸#15-東區〉、〈光電獸#19－草與樹〉（攝影/劉森湧）