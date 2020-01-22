遠東航空「確定復飛才有資金」 張綱維與投資人代表懇求政府同意

遠航董事長張綱維（圖）22日說，投資人蔡孟哲願投資遠航並組新的經營團隊，但政府須開出明確復飛條件後，投資人才願投資。中央社 遠航董事長張綱維（圖）22日說，投資人蔡孟哲願投資遠航並組新的經營團隊，但政府須開出明確復飛條件後，投資人才願投資。中央社

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）遠航董事長張綱維今天(22日)說，投資人蔡孟哲願投資遠航並組新的經營團隊，但政府須開出明確復飛條件後，投資人才願投資，屆時才能夠付出員工薪水。交通部則回應，投資都須經過審查。

遠東航空去年底無預警停飛迄今已41天，張綱維今與投資人代表律師蔡慧玲共同舉行記者會宣布，已經找到願意投資遠航的投資人，可以挹注新台幣30億元資金。

《聯合》獨家報導稱，該報記者循線找到蔡孟哲本人，蔡孟哲表示主要是另一家新加坡資金有意願投資，「要評估的還很多」。

中央社報導，張綱維在記者會中一度哽咽表示，遠東航空是他個人獨資，但深深覺得他個人能力及實力不足，一直支撐他走來的最大信念，就是照顧1000多個員工的家庭，不能讓他們中年失業。

張綱維說，他願意放棄一切，不計盈虧，不計榮辱，一定要維持1000多個員工的工作權及生存權，終於找到願意投資的投資團隊，但投資人明確表達，政府開出復飛條件後，才會挹注資金，屆時也會優先發放員工薪水。

蔡慧玲說，投資團隊為國內知名投資家蔡孟哲、中部林姓建商及其他投資人，尤其蔡孟哲資金雄厚，在台中市的都認識蔡孟哲，他也表達高度意願來接手遠航。

蔡慧玲也轉達蔡孟哲聲明表示，只要政府給予明確的復飛條件，就會挹注資金，並組成新的經營圖隊。

不過，蔡慧玲表示，如果民航局決議廢除民用航空運輸業許可證，要重新申請還需要半年時間，「誰願意付半年薪水卻沒有盈利」，希望政府可以挺企業，讓遠航可以復飛。

張綱維也說，如果廢證就是判遠東航空死刑，希望政府可以開出復飛條件，讓他們可以整理資料，並向主管機關提出。

投資的資金部分，張綱維表示，全部投資團隊將挹注30億元資金，其中蔡孟哲就佔15億元到20億元。

至於薪水部分，張綱維坦言，他個人沒有能力，資產也已經被銀行假扣押，只要政府開出復飛條件，讓資金進來，才有辦法付出員工薪水。

交通部發出新聞稿回應，呼籲張綱維應優先照顧員工，且張綱維去年（2019年) 對資金到位的承諾已5度跳票。

交通部也指出，不論廢照與否，如果有投資人有意願投資遠航，都可依民航法相關規定提出申請，但為維護飛航安全，都須經過民航局5階段審查。如是經營國際線部分，資本額不得低於60億元；國內線部分，資本額不得低於15億元。