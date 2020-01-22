武漢肺炎蔓延　台灣觀光局發函即日起停止出團湖北

（台灣英文新聞／社會組 綜合整理報導）武漢肺炎疫情蔓延，短短一天暴增上百例，我國疾管署已將該地旅遊疫情建議提升至第三級警告(Warning)外，觀光局今（22）日發函請旅行業即日起暫停組團前往武漢地區旅遊，武漢來台旅遊團也協調取消中。。

為有效防堵疫情蔓延，保障旅客健康，交通部觀光局今天發函即日起停止旅行業出團湖北旅遊，也停止接團；另旅遊行程如有安排中轉過境武漢地區者，亦請旅行業調整變更行程。如旅行業未確實依上述規定辦理，仍組團前往當地旅遊者，觀光局將依法予以裁罰。

中央社引述交通部長林佳龍早上在交通部內主持應變小組會議上說法，關於中國武漢遊客來台旅行團，已經抵台的應掌握行程及團員身體狀況，尚未抵台的則協調取消，並視疫情發展採取有效因應措施。

林佳龍說，中國武漢來台旅遊團，今天並無出團，但明天預計將有2團抵台，後續至29日止還有8團，共有10團、178人。鑑於武漢市已宣達民眾盡量勿進出武漢的訊息，林佳龍指示，將來台而未抵台的10團透過管道協調取消中，並與衛福部疾管署討論警示層級以及相應作為。

另外，關於是否暫停武漢航線，林佳龍認為仍需審慎評估，因為事涉台商及在武漢台灣民眾春節返台，且目前仍未確切掌握疫情在中國其他城市的擴散情形，因此宜優先做好防疫宣導，並請民航局協調航空公司，加強旅客在機上的防護工作，入境前也配合海關相關部門做好檢疫。