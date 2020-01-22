鴻海擴大照顧員工育兒到6歲　每位寶寶可月領台幣1.5萬元

鴻海22日嘉年華對聯曝光, 橫批寫著「零到六歲公司養」 (中央社) 鴻海22日嘉年華對聯曝光, 橫批寫著「零到六歲公司養」 (中央社)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）鴻海寶寶計畫加碼，鴻海創辦人郭台銘表示，希望藉此拋磚引玉，提升台灣出生率，也嘗試跟太太曾馨瑩商量生一個鼠寶寶，未來他會花時間參與慈善和健康醫療工作，籌組創業投資公司，投資高科技產業。

鴻海集團今天（22日)上午在南港展覽館，舉行年度愛心嘉年華活動，郭台銘受邀致詞。

「2020鴻海愛心嘉年華」活動22日在南港展覽館舉行，鴻海創辦人郭台銘（上圖）出席致詞。中央社

《經濟日報》報導，由於武漢肺炎延燒，鴻海已逐一清查確認，自武漢返台員工，目前無異常發生，今(22)日南港展覽館舉行的鴻海愛心嘉年華會，因為屬於大型集會活動，為防範未然，特別啟動最高規格的疫情防禦機制。

鴻海指出，今日愛心嘉年華會現場，在手扶梯及活動入口架設共3套紅外線測溫儀外，並派專人在6個入口配有數十支額溫槍，量測員工及眷屬體溫。

此外，會場設有醫護站準備3.5萬個成人口罩、3,000個兒童口罩及乾洗手液，供入場員工與眷屬使用。另安排數十位工作人員穿梭於現場舉牌，提醒參與活動的群眾戴口罩、愛自己也愛別人。

鴻海說，返台過年的武漢員工，已依規定在家做自主健康管理，但活動的抽獎權益，都不受影響。

中央社報導，郭台銘今天先與主持人張菲談笑風生，說綜藝大哥大張菲已經70歲照理應該退休，但是鴻海講情義，繼續留他擔任主持。他還說，張菲想當行政院長，但是目前以台灣對總統的標準，張菲可以當2024年總統。張菲則力拱郭台銘競選2024年總統大選。

談到鴻海擴大照顧員工育兒到6歲、每月每位鴻海寶寶可領新台幣1.5萬元的政策，郭台銘說，現在國家財政可能無法支出，集團替國家分擔一下，預計2月1日起政策生效。

他表示希望藉此拋磚引玉，讓台灣人口結構在今年下半年看到出生率提升，最起碼鴻海寶寶出生率可以提升，20年後投票的人口就不會減少。他並說嘗試跟太太曾馨瑩商量，「生一個鼠寶寶」。

談到自己未來規劃，郭台銘表示，將來主要工作會協助董事長劉揚偉，扮演與全球產業巨頭的聯繫工作，並且花時間參與慈善和健康醫療工作，他希望擴大獎學金，幫助眾多年輕人向上發展。

此外郭台銘訂出目標，自己要活到120歲，現在他手上戴兩個智慧手錶，蒐集包括睡眠、飲食和運動等大數據。

他並透露未來將籌組創業投資公司，投資高科技產業，除了會多前往美國外，也會到日本、以色列、德國等地去看高科技公司。

他指出，台灣過分強調政治，政治應該替經濟服務，現在政治只為政治服務。觀察美國，現在美股創新高、失業率創新低、美元強勢、能源價格下降，美國輸出高科技和新能源以及金融業和服務業，美國仍是強大的國家，他認為美國總統川普近年交出亮眼成績單，應該會獲得美國人民的信任。

郭台銘指出，經濟是一切的根本，沒有經濟，國家就沒有福利，他預期今年會是充滿挑戰和陷阱困難一年，美中貿易戰第二階段才剛開始，此外，氣候變遷、環保等議題也備受關注，台灣今年夏天也可能面臨缺電，這些都是政治家們要解決的問題。

郭台銘勉勵現場員工，面對問題時大家有足夠能力、經驗和團隊精神因應，集團要走向全世界，希望大家能夠與他和劉揚偉與主管一起，加速鴻海未來轉型升級、科技扎根，作為全球優秀高品質的公司。