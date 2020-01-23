〈時評〉中美第一階段貿易協議　極可能衝擊台灣不容忽視

中美貿易大戰情勢複雜，台灣雖然有轉單及台商回流之效益，不過政府必須留意中美雙方達成貿易協議後，可能造成的訂單排擠效應，其對台灣企業的影響，不容忽視，政府須預作防範。

中美貿易大戰達成第一階段貿易協議，內容大致是中方承諾將在2年內，向美方採購價值2千億美元，約5.9兆元新台幣的產品，美國為向中國示好，將中國移出外匯操縱國名單。中美貿易大戰結束了嗎？當然沒有，後續還有更多、更複雜，涉及中國主權及共產體制的問題，還沒有談。

例如，國家補貼國營企業、網路監控、智慧財產權保護監督等，更大的涉及國家主權及共產政權體制問題，恐怕是第二階段談判真正的難題所在。

同時，美國發動的科技戰，並没有熄火跡象，其對華為施壓，越來越嚴厲，看來中美貿易衝突，會是一場持久戰，雙方都在磨拳擦掌中。

從第一階段雙方達成貿易協議內容觀察，中國將在兩年向美國採購金額之大，涉及商品之廣，恐怕將排擠到日後向台灣進口商品的金額及項目既深且廣，政府應該預作規劃準備及防範，以減輕傷害。

據經濟部國貿局統計，去(2019)年兩岸貿易金額達到1505億美元，較前年増加8.3%，其中台灣對中國出口968億美元，對中國進口538億美元，台灣對中國出超達430億美元，佔我國出超總額的46％強，兩岸貿易對台灣經濟的影響相當大，不容小覷，尤其台灣是海島型國家，貿易是我們的命脈。

在中美達成的第一階段貿易協議中，兩年內中國將向美國採購750億美元工業產品，500億美元能源，400億美元農產品，350億至400億美元的服務。

另外根據中國海關總署公布進出口貿易數據，去年中國對美國出口驟減10.7%，貿易量還低於歐盟及東協，成為第三大貿易夥伴。

問題是中美貿易衝突，台灣得到中國去美化轉單效益大增，而台商回流達7千億元，如今中美達成協議，中國承諾向美國購買各種產品達2千億美元，勢必要反向排擠掉向台灣採購的各種工業、農業產品，直接對台灣經濟造成衝擊，這種新趨勢發展，值得觀察了解。

據國貿局估計，台灣現在一年對中國出口80多億美元機械，200多億美元石化產品，這一部分可能受到中國大幅向美國採購影響，其他品項尚在評估中，農業產品尚無法估計。總之，中國承諾向美國大規模採購，不可能再重複向其他國家下訂單採購，這是政府必須體認的問題。

貿易是台灣的命脈，兩岸關係目前雖然不佳，政府還是必須小心防範，中美貿易牽一髪動全身，如今中國大舉向美國採購，台灣商品勢必受到排擠，又該怎麼辦？政府應該要未雨綢繆，預作規劃，否則台灣經濟未來兩年勢必受到衝擊，那麻煩就大了，而且也會措手不及，難以因應，還不如及早做好凖備工作，比較妥當。