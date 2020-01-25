〈時評〉國民黨陷入惡性循環

多名國民黨青年22日下午在國民黨中央黨部前舉辦「青 黨行動第二彈：野生中常會」活動，呼籲國民黨中央重 視年輕世代的訴求。 中央社記者... 多名國民黨青年22日下午在國民黨中央黨部前舉辦「青 黨行動第二彈：野生中常會」活動，呼籲國民黨中央重 視年輕世代的訴求。 中央社記者謝佳璋攝 109年1月22日 (來源 中央社)

國民黨在總統、立委選舉大敗後，浮現改革聲浪，不過，這些檢討的聲音，幾乎四年前就喊過，如今依然舊調重彈，顯見國民黨的改革若不是喊喊而已，就是遭受許多阻力，迄今才會停滯不前，不斷重蹈覆轍。

國民黨檢討這次選舉，大致浮現三大主軸，第一個是國民黨名要不要檢討，其次是兩岸路線是否要修正，第三是組織再造、年輕化，以爭取青年選票。嚴格來說，前兩項改革的目的，也是對準年輕人的政治偏好。

其實，政黨的政治定位，如同市場行銷，扮演極為關鍵的角色，但國民黨卻每隔幾年就要重新檢討一次老問題，這代表國民黨不是看不清楚情況，而是缺乏改革的決定與毅力，甚至可說是早已被綁架。

以台北市長柯文哲為首的台灣民眾黨都已經成立，政黨名稱就是以「台灣」為出發點，反觀國民黨方面，到現在還有「中國」兩個字，這已爭議多年，仍不願拿掉這兩個字，或許「中國」對國民黨的歷史發展意義重大，但早已和土生土長於台灣的年輕人缺乏關連性，中國國民黨又如何引起共鳴？

其次，九二共識在馬英九執政時期，或許還有一定的市場，但在香港爆發反送中事件後，兩岸關係的變化，全球都高度關注，台灣年輕人不想步入香港後塵，國民黨過去堅守原本的兩岸主張，或許情有可原，如今民意充分展現，國民黨若不改弦易轍，恐怕無法獲得年輕人的認同。

因為到目前為止，國民黨內仍有一股聲音，深怕放棄九二共識的論述後，會失去昔日政治定位、失去舊有市場，確實是如此，只不過，這塊市場已經萎縮、慢慢變小，國民黨不去開拓新票源，難不成要和這群人抱到終老？

另一個可能的原因是，中國方面不願看到國民黨的兩岸政策變動，並且明確讓國民黨了解大陸的想法，因此，連同黨名部分，國民黨也乾脆不更動了。

更嚴重的是，為了競選國民黨主席的人士，為了獲得深藍黨員的選票，以及中國大陸的認同，都不太願意去碰觸這些敏感議題；至於年輕的世代，就算喊出要變動這些議題的口號，恐怕也不容易選上，無法進入權力核心，更遑論於改革國民黨。

如此一而再、再而三的惡性循環下，中國國民黨的改革遙遙無期，也會逐漸看不到未來，國民黨難道還醒不過來嗎？還是裝睡的黨叫不醒？