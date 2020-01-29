簡又新專欄 – 與世界同步 從參與聯合國永續發展目標開始

聯合國繼2000年提出千禧年發展目標(MDGs)後，於2015年通過2030年17項永續發展目標(SDGs) ，其定義為在經濟發展的同時，也要兼顧環境永續及社會公益，才有機會達到永續發展。目前最嚴重的事件有氣候變遷、水資源的保護、公平正義與公平貿易等。如最近南美洲智利所爆發的內亂，窮者愈窮、富者愈富，貧富差距及社會剝落感使得不少人走向街頭抗議。這類事件層出不窮，不只發生在人身上，亦發生在國與國之間。

為此2018年夏天開始順應國際潮流，本會集結全球54家大公司、先進機關與18個大專院校參與永續發展聯盟之交流平台，邀集竹科、中科、南科管理局、各大學、研究單位及NGO團體，以及發揮洞察前瞻功能的審計部、身為永續發展委員會執行單位的環保署等產官學研單位，台灣雖不是聯合國會員國，亦一起推廣SDGs，期藉此系統性思考模式，一方面接軌國際，跟上聯合國的腳步，站在共同理念下一起做相同的事，聚焦重點如下：

第一是現今社會已進入「全球化治理」時代。公約法令漸轉變為共同遵守全球一致性的制度規定，如國際洗錢防制法、國際會計準則(IFRS)等。

第二是各國政府和企業配合《巴黎協定》的減碳目標，各自訂下2050年願景目標，政府除被要求每5年發佈報告，引進碳揭露計畫(CDP)等國際指標，並進行來自工廠、農田、森林、住宅等排放之碳盤查作業，經由第三方認證後，完成盤查工作。另掌握重要資源的企業參與更顯重要，企業亦被鼓勵每年發佈「企業永續報告書」，企業投入企業社會責任的同時，不單只是提升對外形象，資源使用、人員及人才培養等效率亦全面提升，強化自身競爭力。如近年在綠電的國際供應鏈上，台積電、蘋果等公司的供應商管理，響應RE100國際倡議組織等規定。

第三是建立夥伴關係，各單位、企業共同學習，整合出幾項SDGs，促進異業結盟，如近期泰唔士報高等教育特刊首度發表的世界大學影響力排名報告(University Impact Rankings)，不再單以學術衡量分析，以社會貢獻力為主要評核依據，其中SDG-17亦佔一定的評核比例，顯示出夥伴關係在現今社會的重要性。

第四是永續教育。為了讓更多人暸解SDGs的重要性，2015年聯合國教科文組織(UNESCO)在韓國仁川召開會議時，發布了教育宣言，期逐步實現2030年的教育願景。規畫大學生在4年期間，透過「永續地圖」來完成永續發展的相關選課計畫。希望大學發揮更多力量，不只講授單向SDG，而將各項SDGs整合起來，完整陳述彼此間的關係，做好大學永續的示範，推展大學治理、環境永續及社會服務。永續發展的倡議行動，不只限於學術研究者，應從教育著手，讓核心觀念深植心中。

第五是出版自我檢視評估永續報告。從國家、政府機關、企業到大學，各組織皆加入永續行列，加速推廣聯合國的17項SDGs，以達共同目標，創造推廣SDGs核心價值之新模式。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出