快訊！中國武漢肺炎共440人確診　9人死亡　病毒來源為野生動物

更新時間：2020-01-22 11:49

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）中國國務院新聞室今（22）日上午10時召開記者會表示，截至昨（21）日24時，中國境內2019新型冠狀病毒肺炎確診病例共440例，其中9人死亡。

中國武漢肺炎疫情持續擴大，中國國家衛生健康委員會副主任李斌於國務院記者會上表示，截至昨日24時，中國境內 13個省（區、市）累計報告2019新型冠狀病毒感染的肺炎確診病例440例，死亡病例增3例，共計9宗，全部為湖北病例。

李斌表示，專家認為2019新型冠狀病毒肺炎病例主要與武漢相關，已出現人傳人和醫護人員感染的情況，存在一定範圍的社區傳播。病毒傳染途徑以呼吸道傳播為主，病毒存在變異的可能性，且不排除有進一步擴散的風險。

加上當前正值春節假期，人員流動性大，恐提高疫情傳播的風險和防疫難度，提醒民眾要提高警覺。

李斌說，下一步將會採取切實有效措施，一是嚴防死守，把疫情控制在武漢。督促湖北省和武漢市依法採取最嚴格的防控措施，加強農貿市場監督和野生動物管控；二是落實全國疫情防控措施；三是全力救治患者，結合中西醫治療；四是訊息公開透明化並與國際合作。

針對外界最關心的病毒的來源，中國疾病預防控制中心主任高福表示，現在我們已經知道的，這個病毒的來源就是海鮮市場銷售的野生動物，及被污染的環境，但就目前的流行病學和目前的認知來說，兒童、及年齡比較小的人有較不易感染的趨勢。