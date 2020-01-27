簡又新專欄 – Z 世代的生活正道 從消費行為看永續

目前全球Z世代(出生於2000年後）人口已超過 20 億人，這些Z世代的人們，出生於安定富裕的時代，享受科技發展帶來的改變，是第一個自小同時生活在電子虛擬與現實世界的原生世代。Ｚ世代善於表達意見、習慣上網找答案。他們對於永續發展，有何看法？又和其他世代有什麼不同？

細數各世代的差異，從戰後嬰兒潮的人們在最貧困的時期成長；X世代的人們則處於1980年代冷戰最高峰的時期；1989年柏林圍牆倒塌後冷戰瓦解，全球經濟成長快速，這時期成長的Y世代是享受最多的資源的一代；而到了2000年代，Z世代生活於科技進步、生活穩定、資訊開放的環境，對於追求公平正義有著很大的熱情，道德意識與批判性都很強。他們大多不看傳統報紙和電視新聞，而是信任更開放、多元網路平台，跟隨社群意見領袖來獲取及判斷資訊。我們可以從近期幾個事件，看出Z世代在各種議題的活躍。瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）站出來為自己爭取未來，為了氣候變遷發動罷課行動；而在香港，反送中抗爭事件，許多青少年走上街頭、或者利用各種新媒體向國際社會表達訴求。

Z世代消費行為更直接反應其價值觀。選購商品時，選擇不與血汗工廠、有破壞環境疑慮的商品，以實踐勞工權益與環保理念。或者拒絕使用透過動物實驗的商品，表達保護動物訴求。Z世代目前約占35％的全球總人口，預估2020年將成長至40％，是不容忽視的消費族群，推估Z世代至2020年消費力將大約有1,000億美金。這讓各大品牌、企業，不得不重視Z世代的消費行為。

以知名品牌Prada為例，該公司從建造管理、店面管理、進出口原料到廢棄物處理方式，都要求要符合環保。員工更必須接受一定時數的教育訓練，讓員工不僅跟著公司成長，更能暸解公司的永續概念。除了Prada外，許多知名品牌也開始陸續利用回收材料製作商品，用不同的方式改良商品製程，以落實環保，這股風潮更逐步影響其他企業。許多投資者、企業家除了關心公司的獲利外，如今更加在意企業之永續性發展。例如時尚精品業，在永續相關的貸款也相當看重這一塊，約達310億美金，並逐步影響其他精品品牌，如Chanel、Gucci等，顯見這股新興消費勢力對於全球企業朝永續發展的影響力。

2019年11月11日，俗稱「雙11光棍節」創了另一個紀錄。根據阿里巴巴的統計，旗下天貓購物單天的成交金額達2,684億人民幣(約新台幣1兆1,638億)，與2018年相比，成長25.7%。另一間公司，京東公司也有2,044億人民幣(新台幣8860億)的營業額，比2018年成長28%，可以說是大幅成長。然而企業獲利的同時，也造成許多的浪費。綠色和平組織根據中國郵政局統計，當日有5億3,500萬郵包，其量是平常的3倍，比2018年成長了28.6%，更拉長了投遞時間。加上每一個包裹都過度包裝，包材量高達940萬公噸，約1,303萬公噸二氧化碳，大約砍掉了7億1,000萬棵樹，值得企業省思及重視，因為Z世代的觀點與上一代看法不一，就從他們選購商品開始，就可見其不同之處，所以達到商業行為時，通常都要兼顧到永續才是真正的生活正道。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出