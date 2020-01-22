賴清德：與柯文哲若既競爭又合作有利台灣民主

副總統當選人賴清德今天談到民進黨與台灣民眾黨主席柯文哲的關係時表示，兩黨若能做到既競爭又合作，對台灣民主政治是好的，現在不宜談論2024，對國家不好。

賴清德上午接受寶島新聲節目專訪談到黨內派系問題，他說，民進黨文化和組織與國民黨不盡相同，國民黨的權力由上而下，而民進黨是草根政黨，派系像桶箍，高雄市長韓國瑜指稱新潮流系綁架蔡英文總統是選舉語言，因選舉利益講出這些話。

針對未來2024總統大選與同為醫師的柯文哲是合作還是競爭關係，賴清德表示，2024年不宜現在談，剛當選還沒上任，媒體與社會大眾應監督最新民意的政府，督促政府好好做事，回應人民期待，馬上跳到2024，對國家不好。

賴清德會後受訪被問到新潮流已不是黨內最大派系表示，民進黨內的派系雖然有桶箍的正面功能，如果派系沒有顧慮整個國家、政黨的利益，必然也是一個問題。從以往到現在，民進黨都是集體領導，運作有一定方向。

記者問民進黨內英系是否將派系利益凌駕政黨或國家利益之上，賴清德說，不管是同志或不同團體都能同舟共濟，團結一致，目前民進黨整個文化是朝正面發展。

被問到未來4年柯文哲與民進黨是可以合作的關係嗎。賴清德說，柯文哲領導的民眾黨未來會如何運作，不得而知、難以預測，但同屬國內政黨，與民進黨應該是既競爭又合作關係，如果能做到既競爭又合作，對台灣民主政治是好的。

他也說，執政黨本來就應該與在野黨保持友好關係，這樣才有機會為國家大政共同合作。

被問到日前接受媒體訪問談到中生代立委敗選的蕭美琴、吳怡農等人可能入閣。賴清德澄清沒有點名與推薦誰入閣，這屬於總統與行政院長的權力，只是主持人詢問新政府用人原則，他特別提到一定是用人唯才，不管是縣市長、立委甚至黨外優秀人才，社會人才濟濟，都應該是民進黨要網羅的對象，共同為國家努力。