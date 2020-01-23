簡又新專欄 – 鏈結歐亞–歐盟新亞洲國際合作戰略

2019年在比利時布魯塞爾舉辦「鏈結歐亞論壇」籌備的較匆忙，該會議是由歐盟的執委會、歐盟外交和安全政策的高級代表共同舉辦，為期一天的會議吸引上千人出席。近年，歐盟在外交上較保守，另外則是在國際場域中，因其經濟體一直不振，不像美國和中國那樣的積極搶進。

歐洲的外交政策，在永續跟國際規則的基礎下，透過雙邊區域與多邊區域等三個層面，全面來推動歐亞的運輸、數位經濟、人文交流，能源等四大領域的永續連結，以增進歐洲和亞洲的繁榮，這對台灣是很有利的機會。

美國積極於印太戰略、中國推動一帶一路、日本致力《跨太平洋夥伴全面進步協定》（Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership, CPTPP），歐洲則聯合亞洲國家尋找合作夥伴。另外，全世界的貿易有55%在歐亞二洲，且全世界有65%GDP、60%人口、75%旅遊市場占比都位於歐亞，歐洲在前述的四大領域對於台灣非常有助益，加上我國在IoT的實力及地理位置均有助於鏈結全世界。

這次前往參加會議除了簡又新董事長外，還有清華大學校長賀陳弘、外貿協會副董事長劉世忠及台杉投資吳榮義董事長等人皆赴歐洲出席該盛會，而其中相當有趣的議題則是在人文交流的部分，國與國之間透過人文來促進彼此的認識；台灣與美國的關係會如此的密切，因為許多留學生會把在留學期間累積的友誼帶回國內，將全新的知識注入社會。人文流是台灣的強項，台灣與歐盟在相同價值觀的前提下，未來台歐有很好的發展機會。

台灣英文新聞Taiwan News 林靜怡／編輯整理，台灣永續能源研究基金會授權刊出