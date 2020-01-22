美國華盛頓州出現首例武漢肺炎　機場擴大篩檢

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國疾病管制暨預防中心21日證實，美國華盛頓州出現第一起2019新型冠狀病毒肺炎病例，該名患者曾前往武漢旅遊，目前感染源不明。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）表示，該名患者為30多歲男性，居住在西雅圖附近，15日從武漢返回華盛頓州。這名患者對2019新型冠狀病毒肺炎高度關注，在發現自己有類似病徵後，於19日赴當地醫院求診，經檢驗確診罹患2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）肺炎。

目前患者在西雅圖附近一家醫院接受隔離治療中，且病情穩定，健康狀況良好。

CDC表示，這名病患並未前往武漢市場，也未有與其他病患的接觸史，目前無法確定他的感染來源，仍需進一步了解。

CDC亦宣布，即日起擴大機場篩檢。除了原先舊金山、洛杉磯與紐約甘迺迪國際機場外，亞特蘭大與芝加哥國際機場也將對來自武漢的直接與間接航班展開篩檢。

CDC也在官網上發布關於農曆新年的旅遊警告，表示25日是農曆新年的第一天，若計畫在這段期間前往亞洲旅遊或探親，應採取必要的預防措施確保健康與安全。

世界衛生組織（WHO）也發出警告表示，2019新型冠狀病毒可能「持續人傳人」，今後幾天疫情可能蔓延至中國其他地區，還可能擴散到其他國家。