海洋冒險家 — 蘇達貞

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導） 在愛學網108年的名人講堂中，邀請到了來賓蘇帆海洋文化藝術基金會的創辦人蘇達貞，在這期專訪裡面，蘇達貞談到了舉辦不老水手活動，以及如何讓來參加不老水手的學員們都可以安全的進行活動。

了解環境，熟悉裝備，是海上活動的基本條件

其實海邊的安全，你一定要認識人，了解你的環境，最後是熟悉你的裝備，因為海每天都在變化，今天的海況，風、浪、流、潮汐，都會變化，你必須要先去了解它，認識人了解海。

海浪應對方法

今天我們要從事海泳，或從事獨木舟的時候，我們會遇到上下浪，在遇到上下浪的時候，我們要保持側身，阻力比較小，第二個就是我們會有一個支撐的力量，海浪在前面打，我們用側身的方式，後腳可以做一個支撐，如果我們是正面站的話，海浪一推，我人一倒，我就往後跌了，等到碎浪過了，它中間會有一段時間我們可以往前走，當我們遇到捲浪的時候，我們只要弓身下潛，海浪就會從我們頭上過，然候彎腰下潛之後手一撥，腳一踢水，我們的人就可以過了所謂的捲浪區，到達一個比較安穩的湧浪區。

了解海浪，是親近海洋的基本步驟

海浪是可以觀察，可以預測的，了解海浪，事實上是親近海洋一個很重要的步驟，你可以避免因為不了解海洋所造成的危險顧慮，或是意外事件。

不老水手的由來

我們個人認為，海上划獨木舟，比騎腳踏車、騎摩托車都還要安全，所以我們也開始針對歐吉桑、歐巴桑來推動親海教育，于是我們就發起了不老水手運動。

周詳的計畫，謹慎的執行，是探索教育的基本原則

每一個步驟，都要先有一個通盤得周詳的計畫，當在執行的時候要非常謹慎，一步一步的執行。安全最大的基本原則在於周詳的計畫，謹慎的執行，認識你的學員，信任你的教練，了解今天所有海況的變化，然後熟悉你今天所使用的裝備，然後再一步一步的下水去享受海洋。

蘇達貞對孩子說的一段話

偉大的冒險家，從來不做冒險的事情，他每一次的冒險，都是經過周詳的計畫，謹慎的執行。



(國家教育研究院圖片)