中國武漢肺炎新增通報77例2死 14省通報54則疑似案例

（台灣英文新聞/ 國際組 綜合報導）中國國家衛生健康委員會發佈最新疫情通報，全國新增通報肺炎確診病例77例，來到291例確診，其中武漢市新增通報病例60例，新增死亡2例，累積至目前武漢市確診258例，已治愈出院25例，死亡6例。此外，14省（區、市）累計報告疑似病例54例。

中國國家衛生健康委員會發佈新聞稿，2019新型冠狀病毒感染肺炎確診病例新增77例，包括湖北省72例，上海市2例以及北京市3例。浙江省、上海市及廣東省等9省（區、市）報告新增疑似病例27例。

14省（區、市）累計報告疑似病例54例，主要分佈湖北省（11例），廣東省（7例）以及上海市（7例）

武漢市衛健委表示，今日新通報的60例患者中，男性33例、女性27例，年齡最小的15歲，年齡最大的88歲，發病日期均在1月18日前。

患者首發症狀大多為發熱、咳嗽或胸悶、呼吸困難。患者中，重症17例、危重症3例。新增病例相關流行病學調查正在深入進行，其密切接觸者也在追踪中。

死者李某某，男，66歲，1月16日因「間斷咳嗽，頭痛，乏力伴發熱6天」入院治療；1月17日出現呼吸困難，1月20日10點35分出現多器官功能衰竭，搶救無效死亡。

死者生前有慢阻肺、高血壓病、2型糖尿病、慢性腎功能不全等基礎疾病。

死者殷某某，女，48歲，2019年12月10日發病，12月27日出現呼吸困難，12月31日轉入武漢市金銀潭醫院救治，入院時嚴重呼吸窘迫，1月20日14:31出現多器官功能衰竭，搶救無效死亡。死者生前有糖尿病、腦梗死、膽結石等基礎疾病。

累計報告新型冠狀病毒感染的肺炎病例258例，已治愈出院25例，死亡6例。目前仍在院治療227例，其中重症51例、危重症12例，均在武漢市定點醫療機構接受隔離治療。累計追踪密切接觸者988 人，已解除醫學觀察739人，尚在接受醫學觀察249人。