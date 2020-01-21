【快報】武漢肺炎首例確診 55歲女性發燒自主通報已隔離

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）中央流行疫情指揮中心公布我國確診首例境外移入嚴重特殊傳染性肺炎個案，為居住南部50多歲女性，於中國武漢工作，20日由武漢搭機入境，因有發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，由機場檢疫人員安排後送就醫，X光檢查顯示有肺炎，今（21）日檢驗確認為新型冠狀病毒陽性，持續於醫院負壓隔離病房治療中。

衛福部部長陳時中在記者會上表示，整體應變中心仍維持三級，是因為該個案沒有進入社區，是從下機後就直接到醫院隔離，在醫院也有完整隔離措施，請民眾不必恐慌。同機近距離接觸者有46名，嚴密監控中，自主健康管理。研判此個案對於社區危害極低，但衛福部將維持最高戒備。

疾管署醫師表示，該確診病患為55歲在中國武漢地區工作的女性，本身有內分泌疾病病史，她在今年1月11號開始出現發燒、喉嚨痛及咳嗽等症狀。該個案沒有去過武漢華南市場或當地其他市場，沒有接觸到禽鳥或野生動物史或食用野味的習慣。

由於該個案對當地醫療沒有信心，未在當地就醫，選擇在發病第9天也就是昨（20）日晚上搭飛機自武漢返台，

個案遵照指示，除了用餐之外，在飛機上全程佩戴口罩，在飛機停機之後主動告訴檢疫人員身體不適。檢疫人員進行評估，並將她轉送至隔離病房，胸部X光檢測後發現其兩側肺炎、狀況穩定、需掛氧，不過用量不高，交談正常。

疾管署表示個案今天沒有發燒狀況，將持續觀察，目前2019新型冠狀病毒肺炎沒有特效藥物，只能採取支持性療法。

指揮中心表示，醫院及地方衛生單位已依循嚴重特殊傳染性肺炎通報個案處置流程進行通報、採檢、隔離治療、疫情調查及所搭班機的46名接觸者追蹤等防治工作，本確診個案須經兩次採檢皆為陰性後才可解除隔離。針對我國出現首例確診個案，指揮中心已同步透過IHR 聯繫窗口通報世界衛生組織及中方聯繫窗口。

由於武漢病例快速增加，中國傳染病專家已建議民眾儘量勿前往當地，而國內業確診首例自武漢返台之境外移入個案，部長陳時中宣布，自即日起提升中國武漢市旅遊疫情建議至第三級警告(Warning)，提醒民眾如非必要應避免前往當地。

中國新型冠狀病毒感染引發肺炎疫情已有明顯社區傳播及疫情擴大情形，指揮中心持續統籌整合各部會資源與人力、加強國際機場、小三通港埠之檢疫措施及民眾之風險溝通與衛教宣導，並確保防疫物資整備，以防供應短缺或哄抬之相關假訊息發生，降低民眾恐慌。

另針對醫療院所感染管制預作規劃、演練等，減少疫情對國內之衝擊，全力守護國內防疫安全，確保國人健康。

指揮中心再次呼籲，民眾近期前往中國大陸武漢及鄰近區域時，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。返國入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員。

民眾返國14日內如出現上述疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922(或0800-001922)並依指示戴上口罩儘速就醫，就醫時請告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以及時診斷通報。