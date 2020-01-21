〈時評〉行政革新乃政府當務之急

外交是內政的延伸，這句話是列寧說的，極有道理，看新加坡是比台灣還小的國家，但在國際上卻倍受尊重，原因即在其內政修明，輕稅簡政，社會穩定，經濟繁榮，官僚體系優秀，才會在國際舉足輕重。

台灣現在亟待行政革新，改革內政，對於諸多延襲多年的行政作業習慣，有必要改革，力求輕税簡政便民，才是正道。尤其現在5G時代即將來臨，如何結合AI、物聯網、雲端、區塊鏈，改革行政作業，是政府必要的考慮。

5G發展無限寬廣，民間企業無不摩拳擦掌，積極研發新創科技，開發各種可能商業模式。唯有我國政府，各項行政作業規範歷數十年不變，到現在還停留在印章、印鑑證明、戶口名簿、不動產權狀階段，令人無法與新創科技思維結合。

行政革新，莫以善小而不為，先從改善行政習慣著手，治大國若烹小鮮，再逐步進入政治體制及積習的改變，才能克竟事功，完成改革，而且所遇阻力最小。

談到行政作業習慣，就拿行政機關慣用的印章來說，即有改變的需要。印章在中國歷史，可以回溯至商代，迄今已有5千年之久，用處是身份辨認，行使權利和義務，也是權力、身份、金錢和地位的象徵。然而時至今日，台灣不論公民營機構，還是處處要用印章，不論是外交部辦護照或是地政、戶政、金融機構，甚至股票過戶，都要用印章，不會覺得落伍不便嗎？

5G時代來臨，數位化、網路化、人工智慧已經那麼發達了，印章還有必要存在嗎？是不是到了該檢討的時候了？尤其現在人臉辨識、指紋、虹膜辨識等科技，都已經非常成熟了，印章文化是否應該功成身退了？

印章制度其實對人民生活相當不便，各種使用狀況多，時間一久，究竟那一顆印章適用，非常容易混淆。人民洽辦業務，常感困惑，政府應該考慮將各類業務全部數位化、網路化，並將資訊進入雲端貯存，人民可以在家遠距申辦，只要透過人臉或虹膜辨識即可，不要再親赴公務機關現場申辦，不僅大幅減少公務人力，也達到便民服務、節約行政資源的目的。

再說到戶籍制度，當初是戒嚴時期政府管制人民居住遷徙的方式，有其歷史背景，現在容或還有存在的價值，但至少不需再使用紙本戶口名簿，可以規劃全面數位化，無實體化，不要再讓人民為了申辦戶口名簿，還要親自跑到戶政事務所，耗時費事，浪費民力及行政資源。

至於印鑑證明，制度設計之初，是為證明身分，防弊之用，現在還有存在的必要嗎？要證明身分有太多更有效的方式，何需要落伍的印鑑證明？現在人民申請印鑑證明，需親自到戶政事務所辦理，而且印鑑證明有效期限只有一年，浪費人力及時間，難道不能用人工智慧來證明使用者的身分嗎？技術上無法克服？只是政府不思改革而已。

不動產權狀到現在還是紙本，人民也必須到地政事務所申辦，保存不易，萬一毀損或遺失，又要重新申辦，浪費時間及資源，難道政府不能運用AI及區塊鏈，隨著新創科技的發展，將不動產登記及買賣，進入數位化、網路化、雲端化嗎？

5G時代來臨，政府行政革新的腳步是不是也要跟上進度？點點滴滴，只要用心，政府自然改變，人民感受也不一樣，千萬不要再因循苟且，使改革淪為口號。