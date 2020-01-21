歷經罷工、中國限縮自由行 台灣桃園國際機場2019年旅客量創新高

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）去年桃園機場歷經航空公司罷工、停飛及中國大陸限縮來臺旅客人數等不利因素，桃園國際機場2019年旅客運量仍再創新高，經統計全年旅客量達到4,868萬9,372人次，較前一年(2018)4,653萬人次成長4.63%。

桃園機場表示，2019年桃園機場吸引多家外籍航空公司進駐服務，包括日亞洲航空、西伯利亞航空、俄羅斯皇家航空、越竹航空、巴澤航空等，陸續開設臺北-海參崴、臺北-莫斯科及其他熱門航線。

另外，越來越多人搭乘的低成本航空佔桃園機場2019全年旅客量約20%，較前一年（2018)同期成長了16.72%，也成為桃園機場運量持續成長重要關鍵因素。

根據最新統計，桃園機場2020年春節期間加班機為709班，全日客機架次1月21日至1月24日、1月27日至1月31日超過720架次，尤以1月31日(初七)750架次最高，單日旅運量預估近15萬人次。

桃機表示，出國旅客可利用網路、手機完成報到及市區預辦登機、自助報到機、自助行李託運及自動通關等智慧服務設施，同時注意安檢相關規定以避免行李複檢，有效加速安檢、通關效率。

春節連假桃園機場除了疏運旅客，更提供大家好吃好玩好看的去處，第二航廈管制區外南側5樓臺灣玩藝大街、北側5樓北翼天空之城均已開幕，遇旅運尖峰時刻，團體旅客可先行利用5樓新增的航廈空間集合，再前往航空公司櫃台報到。

北側有最新的怪奇食物森林牆，融合熱帶雨林和台灣美食的元素，還有立體雕塑的珍珠奶茶牆，拍照效果一級棒，也都成為熱門打卡景點。

至於航機迷和全家大小都喜歡的5樓兩側戶外觀景臺，開放時間為每日上午06：30至夜間22：30，年前北側觀景臺下層也同步開放，大家可飽覽桃園機場海岸及落日風光。