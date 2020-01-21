2020台北燈節有驚喜 大鯨魚游進台北都市叢林串聯東西區

（台灣英文新聞/ 李文潔 綜合報導）2020台北燈節將在2月8日元宵節當天於台北東、西區登場，今年東西區雙主場串聯，除雙主燈《展風神》、《躲貓貓》在南港、西門相互輝映，各燈區作品亮點各異、彼此串聯發光。

台北市政府副秘書長簡哲宏說明，串聯東西為本次策展團隊的新挑戰，南港作為新興燈節主場，主燈「展風神」除結合在地青春洋溢的表演團體，更與即將推出的台北流行音樂中心合作，希望民眾能以嶄新的心情欣賞燈區。

西門燈區部分則結合地景，推出可愛的「躲貓貓」主燈，並邀請相關表演團體演出。他補充，因台北燈節有相關交維管制，希望民眾能多利用大眾交通工具如捷運板南線前往，並有機會看見專屬的童趣彩繪車廂。

從東區南港開始，藝術家柯秋地打造一隻長約10公尺大鯨魚游進台北都市叢林，成為城市異景；與大鯨魚共同展演的《Light Tube》，藝術家江佶洋表示，希望藉巨大深入「奇境」的光管與都市森林中的鋼雕鯨魚，將燈節魔幻推向高峰並串聯東、西區。

西區主燈《躲貓貓》也是繪本般的童話故事，孩子們可以在作品下方自由穿梭奔跑，而中華路上的《樂不思鼠來尋寶》則出現奇幻的巨型餅乾甜點，在燈光搖曳下，影子變了模樣，大大耳朵與尖尖的牙齒，甚至有了長尾巴！

台北市觀傳局表示，2020台北燈節期間除了賞燈以外，東、西區舞台更有多元豐富的表演節目。西區主展演區從2/14(五)西洋情人節起，更是連續三天加碼，由台北市立國樂團、台北市立交響樂團TSO以及聲樂家簡文秀老師帶來一連串的音樂饗宴。

東區則是由台北流行音樂中心協力邀請多組獨立樂團演出，卡司包括金曲得主茄子蛋、台味搖滾美秀集團、創作男星許書豪及在地特色表演團隊等，接力炒熱南港賞燈氣氛，民眾可以好好規劃一波賞燈小旅行，一遊台北東、西區。

交通管制措施方面，將於2月8日東、西區串聯點燈與開幕表演、2月16日在南港閉幕式與踩街大遊行時進行管制，請民眾提前注意相關交通維持計畫資訊，建議賞燈民眾多利用台北捷運等大眾運輸工具前往東、西兩個展演區賞燈。