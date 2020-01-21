關懷離鄉僑外生 龍華科大舉辦僑生春節聯歡會

龍華科技大學近年來並積極加速國際化，拓展學生國際視野與移動力。今年校內境外生人數逾千名，其中僑生占相當重要比例。農曆春節前夕，為關懷離鄉來臺就學僑生，並表達政府照顧僑外生之政策美意，學校特別舉辦109年僑生春節聯歡會，藉由活動凝聚情感交流，提前歡慶新春佳節。

今年龍華科技大學僑生春節聯歡餐會，由學校國際事務暨兩岸合作處長潘亞東主持，邀請僑委會僑商處廖雲萱科長蒞臨指導，廖科長於會中除向僑生表達關懷祝福情意，並鼓勵同學畢業後留臺發揮專長及技能，創造自己的人生夢想。她同時代表僑委會致謝感謝龍華科大整合校內各項資源，全力支持僑生政策，以及師長照顧僑生生活及課業的努力與用心。

龍華科技大學國際長潘亞東指出，僑生們離鄉背井赴臺求學，語言及風俗習慣與僑居地多有差異，而龍華科大在生活及學習輔導上均悉心協助，多數同學在校、在廠都適應良好，學習態度佳，畢業後不論留在臺灣或返回僑居地，都能獲得不錯成就。

春節聯歡餐會中，除安排社團進行精采的吉他音樂演奏及有趣魔術表演外，更穿插了所有同學最愛的抽獎活動。每位學生都希望金鼠年好運到，能夠抽中大獎，活動高潮不斷，現場洋溢歡欣雀躍，氣氛活絡熱烈，活動最後於新希望與歡樂聲中圓滿落幕。（新聞轉載自新住民全球新聞網）