參選國民黨主席有如「跳火坑 」•已3人投入　連勝文: 這一兩天決定

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）國民黨2020總統、立委選舉大敗，前黨主席吳敦義請辭，各方都關注國民黨主席補選事宜。日前辭去國民黨副主席的郝龍斌，昨(20)日發布參選黨主席聲明。

中央社報導，目前已宣布參選國民黨主席者，包括郝龍斌、張亞中、藍天行動聯盟主席武之璋。

郝龍斌表示，在兩岸關係上，國民黨應帶領全體國民脫離民進黨的台獨綁架及共產黨的統一勒索。全心尋找輔佐國民黨中興之主，並培養年輕接班梯隊。

3月7號國民黨主席選舉就要登場，根據華視新聞報導，國民黨中央委員連勝文今(21)日表示，他這一兩天就會決定要不要參選，目前他已經收到2、3百封勸進簡訊！

立委蔣萬安，日前謝票的時候透露不會參選，但未來國民黨改造工程，他絕不缺席。至於新北市前市長朱立倫，則尚未鬆口表態。

率先表態參選的台大政治系教授張亞中批評，參選國民黨主席比選總統還難，因為必須得到3%黨員連署，中間還卡到春節連假。

針對黨主席選舉與改革聲浪，連勝文今(21)日接受廣播節目「POP撞新聞」主持人黃暐瀚專訪時表示，國民黨應該採取集體領導方式，靠群體智慧重新站起來。中央社引述連勝文說，「國民黨真的不能再期待所謂救世主，過去期待的救世主到最後都發生一堆問題」，一個人的力量撐不起來，要靠群體智慧。

連勝文說，國民黨敗選，除了大環境因素，國民黨也必須檢討2018年11月地方選舉勝選之後，2019年2月開始內部紛擾，一直到今年1月，都在內耗。

連勝文表示，很期待國民黨選後改革，這次選舉雖敗，但不要兵荒馬亂，國民黨還有立委、縣市首長、議員等，基本力量還在，也還有500多萬票的支持。

被問到如何看待郝龍斌20日宣布參選國民黨主席，連勝文形容這有如跳火坑，這時候要出來扛起國民黨，是非常辛苦的事，所以任何人願意出來承擔，都令人尊敬。

面對主持人頻頻詢問是否願意承擔參選黨主席，連勝文沒說太多，只表示「不見得是我，也可能是其他優秀的同志」，並重申會與志同道合的朋友討論。

對於年齡超過60歲的中常委應否全面退出中常會，連勝文認為，國民黨的問題從來不在年齡，而是思維。

談及集體領導，連勝文比喻，就像公司董事會的概念，重要事情一起討論，不是誰說了算，過程中要充分討論。

昨(20)日宣布參選國民黨主席的郝龍斌，對於黨內青壯派日前要求吳斯懷應請辭不分區立委，郝龍斌今（21)日上午接受媒體聯訪時表示，現在不要再找戰犯，而要往前看，不要跟著過去選舉期間的操弄來起舞。

郝龍斌指出，他相信吳斯懷在選舉過程中受到很多委屈和扭曲，包括吳斯懷在中國高喊中華民國，或帶國旗去中國，都沒有被報導出來。現在吳斯懷是立委當選人，應該看未來在立院的表現，現在就講下架吳斯懷言之過早。