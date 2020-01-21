台灣亞洲藝術雙年展精彩展品　新加坡同步放映交流

（台灣英文新聞/文化組 綜合報導）亞洲藝術雙年展已於國美館登場，部分精彩的參展作品更將同步於新加坡舉行放映和交流座談，包含台灣藝術家丁昶文、劉玗、中國藝術家劉窗、韓國藝術家朴贊景〈天象列次分野之圖〉等人的創作。

國美館發布新聞稿表示，國立台灣美術館（以下簡稱國美館）主辦的2019亞洲藝術雙年展（簡稱亞雙展），以完整論述和豐富深厚的展覽內容獲得各界好評，日前更被藝術家雜誌社票選為2019年十大公辦好展之一，自去年10月5日開展，目前展期已進入最後一個月，2月1日至2日部分參展作品也將同步於新加坡舉行放映和交流座談。

本屆亞洲雙年展與新加坡雙年展有多項交流，繼去年12月新加坡雙年展主辦單位新加坡藝術博物館的藝術總監葉德晶(June Yap)、本屆策展人安卡‧維羅納‧米胡列(Anca Mihulet)、維帕．布利貞農(Vipash Purichanont)，以及藝術總監派崔克‧佛洛雷斯(Patrick Flores)，偕同藝術家咖容琳娜‧布瑞秋拉(Karolina Breguła)、米約翰‧魯貝托(Miljohn Ruperto)來台，於國美館內舉辦精選作品放映暨交流座談會之後；今年2月1日至2日，也將由國美館與財團法人文化台灣基金會共同主辦，本屆亞雙展策展人許家維和何子彥帶領，讓多位參展藝術家的錄像作品也能於新加坡國家美術館(National Gallery Singapore)內放映和討論，打破雙年展有形的地域限制，並延伸無形的國際視野和關注度。

此次將於新加坡國家美術館放映的作品中，包括亞雙展參展作品：台灣藝術家丁昶文的〈處女地〉、劉玗〈Salvation Mountain〉、中國藝術家劉窗的〈比特幣礦與少數民族田野錄音〉、韓國藝術家朴贊景〈天象列次分野之圖〉、新加坡藝術家黃漢明〈血腥瑪麗－南海之歌〉與〈竹製飛船的故事〉；此外還有未在亞雙展展出的，朴贊景〈夜釣〉、日本藝術家田村友一郎2019年底發表的新作〈乳白山〉；台灣藝術家王虹凱也將以講座展演（Lecture-performance)的表演形式帶來此次亞雙的參展計畫〈這不是國境音樂〉。

作品放映後，藝術家們也將分別與新加坡國家美術館策展人麗莎‧崛川(Lisa Horikawa)、沙比爾‧胡賽因‧穆斯塔法(Shabbir Hussain Mustafa)、Goh Sze Ying以及新加坡獨立策展人Kenneth Tay等當地藝術工作者交流討論。

亞雙展將於台中國美館展至2月9日，參觀資訊請查詢國美館官網 、2019亞洲藝術雙年展官網與臉書專頁。