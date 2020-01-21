外交小尖兵月底赴印尼、紐西蘭　拓展青年國際交流

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）12名獲選為外交部「外交小尖兵代表團」的高中生將於1月30日至2月10日赴印尼雅加達、紐西蘭威靈頓及奧克蘭進行為期11天的參訪，外交部發言人歐江安在昨（20）日的授旗典禮中表示，期盼代表團出訪時能宣傳台灣優質的軟實力，並厚植自身的國際視野。

外交部昨日舉行「外交小尖兵代表團出訪授旗典禮暨行前記者會」，由歐江安授外交小尖兵專旗予優勝隊伍，並由團長外交部參事吳文齡代表接受；紐西蘭商工辦事處副代表季恩敏（Aimee Jephson）及駐台北印尼經濟貿易代表處人民保護暨社會文化部主任張春亮（Fajar Nuradi）皆出席觀禮並致詞。

本屆競賽從109個學校共400多名參賽者中，選拔出前三名的優勝隊伍，包括桃園市立武陵高級中等學校、高雄市私立道明高級中學，以及彰化縣私立精誠高級中學，而由上述三校師生代表組成的「外交小尖兵代表團」將在我國相關駐館的安排下，與印尼及紐西蘭的政、經、文化界人士，以及當地非政府組織代表、各級學校學生、僑領與台商等人進行交流。

歐江安表示，此次出訪印尼及紐西蘭均為我國重要的新南向夥伴國家，彼此在經貿投資、文化及人民間往來關係密切，期許小尖兵代表團有自信地介紹台灣優質軟實力及我國民主自由理念，也期盼代表團多多向紐西蘭、印尼學習，藉此行拓展國際視野，深化新南向青年文化交流。

季恩敏致詞時表達歡迎小尖兵代表團參訪紐西蘭，並提及自2018年11月開啟台北與奧克蘭雙邊直航開始，台紐人民往來也更加緊密。

張春亮則表示，台印經貿及社會互動強勁，雙邊實質關係良好，期盼小尖兵代表團能在印尼收穫滿滿。

外交部自2002年起與教育部共同舉辦「外交小尖兵－英語種籽隊選拔活動」，藉由安排優勝隊伍赴海外訪問交流，擴大青年國際參與，並向參訪國家展現台灣青年世代的優質形象。18年來已有超過2,400所學校共9,800位同學參與，安排超過50支優勝隊伍，超過200餘名高中生赴亞洲、歐洲、美洲，以及大洋洲等地參訪交流。

根據外交部，出訪期間小尖兵代表團每日將上傳參訪日誌、照片及影片至「外交小尖兵」臉書粉絲專頁，隨時分享參訪心得與感想。