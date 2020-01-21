台灣傳統音樂采風樂坊　辦桌文化搬進加拿大

（台灣英文新聞/文化組 台北綜合報導）臺灣傳統音樂采風樂坊獲邀前往加拿大推出應景的《阿銘上菜》，將臺灣的傳統絲竹樂與辦桌飲食文化登上國際舞臺，並將於溫哥華舉辦工作坊。

文化部發布新聞稿表示，采風樂坊應加拿大亞裔活動協會（ACSEA）邀請，將於1月24日至2月2日農曆春節期間赴加拿大溫哥華女王劇院（The Queen Elizabeth Theatre）、溫哥華島希德威廉姆斯劇院（The Sid Williams Theatre）及密西沙加生活藝術中心（Living Arts Centre- Hammerson Hall），巡演作品《阿銘上菜》，並於溫哥華島場次辦理一場工作坊，將臺灣的傳統絲竹樂與辦桌飲食文化登上國際舞臺。

《阿銘上菜》的創作靈感來自於早期臺灣社會每逢重要節慶必辦桌宴客的傳統習俗，由創辦人黃正銘製作兼作曲，以類舞臺劇方式呈現總鋪師從備料到上菜的過程；樂手身兼演員，以逗趣的肢體互動表演取代臺詞，並將廚房器具、柴火和桌椅充作打擊樂器，突破傳統器樂演奏形式，帶領觀眾體驗一場兼具聽覺與視覺的饗宴。

采風樂坊成立於1991年，除致力於保存臺灣傳統音樂文化，近年更積極嘗試結合臺灣在地文化、當代樂器及常民生活等多元創作元素。本次在文化部與駐洛杉磯辦事處臺灣書院的支持下，在農曆春節期間赴加拿大推出應景的《阿銘上菜》，除讓國際觀眾了解我團隊在傳統音樂領域的創新成果，更能進一步體驗臺灣獨特的辦桌飲食文化。

演出資訊及購票

1月25日(六)晚上7:30於溫哥華女皇劇院

https://lunarfest.org/vancouver-a-musical-banquet-a-feast-of-sumptuous-classical-music/

1月27日(一)晚上7:30於溫哥華島希德威廉姆斯劇院

https://www.sidwilliamstheatre.com/events/lunarfest-presents--a-musical-banquet/

2月1日(六)晚上7:30於密西沙加生活藝術中心

https://www.livingartscentre.ca/theatre-performances/2020-lunarfest-musical-banquet