捷運環狀線31日通車！　下午2時起正式營運

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）捷運環狀線將於本月31日正式通車！北市捷運局表示，通車典禮將在十四張站舉行，由台北市長柯文哲與新北市長侯友宜共同主持，通車典禮結束後於下午2時起通車營運，正式與台北捷運路網銜接。

北市捷運局表示，環狀線第一階段16日獲交通部核准營運後，19日起每天10時至下午4時開放民眾試乘至30日， 31日通車典禮後將於下午2時起通車營運。

環狀線第一階段路線自大坪林站至新北產業園區站，通車後台北捷運路網工程施工總長度來到152公里，131座車站主要路線新增為6條，以顏色區分，營運中的轉乘車站數增加至18個。

環狀線是國內第一條採用鋼輪鋼軌型式設計之全自動無人駕駛捷運系統，共採購17列電聯車，電聯車由義大利設計具有濃郁歐風色彩，採流線造型，結合法國藝術家Emmanuelle Moureaux依環狀線路線顏色(黃色系)所設計之車輛公共藝術色彩，座椅均採4種漸近黃色設計並搭配黃色的扶手及吊環。

電聯車車廂配合大車窗面積，每列車有4節車廂，車內空間寬敞舒適，且各車間與高運量電聯車一樣設有走道連通，方便乘客於車廂間移動及通行，每列車載客量650人；另外，為便利機場捷運線出入境旅客轉乘，每節車廂皆設有行李置放區。

北市捷運局表示，環狀線通車後透過便利的轉乘系統，可至全路網131個車站的任一車站，有效分散目前特定路線在尖峰時間的擁擠人潮。

另外，為完善台北生活圈，北捷亦積極推動環狀線第二階段（南北環段），目前已進行細部設計中，預訂明年發包施工；環狀線第三階段(東環段)可行性研究亦已獲國發會審議通過，目前正辦理綜合規劃中，首都環狀線(49.2公里，42座車站)實現指日可待。

圖取自北捷網頁metro.taipei