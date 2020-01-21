南港老爺Soft Kitchen新年秀廚藝、玩創意 限定套餐再出新

俗話說新年新氣象，南港老爺行旅的Soft Kitchen也不忘推出新菜單陪伴旅人們迎新年，繼上次廣受好評的冬季限定菜單，主廚本次再展廚藝、大玩創意，挑戰如何讓西式與中式交織出恰到好處的美味，同時還能兼顧進補的功效！全新套餐價格為NT$880+10%元起，將於2020年1月27日至2月29日期間限定供應。

天氣漸漸轉涼，祛寒的選擇不再只有火鍋、薑母鴨或羊肉爐，Soft Kitchen全新限定菜單將會是今年的冬季必吃美食！其中的「田園生菜脆沙拉搭養氣中藥醬汁」選用無毒有機生菜沙拉佐以十全大補湯與西式油醋調合的西式中藥醬汁，養生之餘，爽口不油膩，緊接著「蓮子薏仁濃湯」使用含有豐富蛋白質、棉子糖、鈣等營養素的蓮子打成濃湯，對於貧血及疲勞患者特別有幫助，同時也有促進新陳代謝的作用，濃湯入口時沒有過重的土味，取而代之的是蓮子與薏仁的淡淡香氣，養生且濃郁，令人意猶未盡。

套餐的主角「法式香草春雞搭麻油雞醬汁」採用新鮮百里香、蒜頭、初榨橄欖油、猶太鹽等食材以西式手法醃製春雞後，將米飯包入肚中，並以低溫爐烤後淋上麻油醬汁，肚中之麻油雞飯是主廚以初榨芝麻油佐以特選老薑炒香後，加入皇家香米煨煮而成的，切開便能聞到熟悉的麻油香，香Q的米飯搭配上鮮嫩的春雞，顛覆了法式春雞與傳統麻油雞的想像，兼顧了飽足感及美味。

另一道「爐烤戰斧豬排襯枸杞藥膳醬汁」則選用在地的戰斧豬排，經過十全大補湯汁醃製一天，再以60度低溫煮40分鐘，使其湯汁完整融入戰斧豬排中，一道西式的藥燉排骨就此上桌，口味獨特，使人記憶猶新。

新的一年，新的體驗，不如就來嚐嚐Soft Kitchen創新限定新菜，補身體之餘更要滿足味蕾！今年起至年底，凡入住南港老爺行旅，再享住客專屬9折用餐優惠。