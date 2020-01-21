義大利光影風情南台灣登場　伊斯蘭藝術裝置美翻

（台灣英文新聞/劉怡均 台南採訪報導）奇美博物館集結國內外藝術家作品推出「有影無影？影子魔幻展」，透過裝置、建築、平面創作等呈現光影藝術，其中，近日揭曉的義大利藝術家戶外作品更有最佳的觀看時間，喜愛藝術的你千萬不能錯過！

榮獲《全球最大旅遊網站TripAdvisor》「優等獎證書」的台南奇美博物館推出「有影無影？影子魔幻展」，集結國內外15組當代藝術家共40件精采作品。館方更於近日揭曉由義大利藝術家布吉歐．康納利（Fabrizio Corneli）創作《此刻．永恆》（Just Now Forever），作品隨著太陽運行呈現上午與下午完全不同的光影之美，堪稱是「與太陽最詩意的對話」。

館方表示，由於戶外的影子創作難度極高，沒有可控制的穩定光源，必須掌握太陽的變化多端，尋找日光與影子之間存在的規律。法布吉歐為了創作專屬奇美博物館的作品，特別研究台南經緯度與日照的關係，從發想到完成共耗時一年之久，已於館外的台南都會公園荷花池畔登場。



義大利藝術家法布吉歐打造純白建築呈現對「時間」的思考（圖/台灣英文新聞）

法布吉歐說明，作品呈現對「時間」的思考，由小型鋼件結構垂直矗立於牆上，透過太陽的軌跡在壁面描繪出影子，上午會出現「Forever」及一隻飛舞的蝴蝶，下午則出現「Just now」，藉此呈現時光流逝中「瞬間的永恆之美」。

館方透露，由於作品依附太陽而生，所以成影亦隨著日照時間而改變，藝術家精準算出「每年何月何日何時何分」擁有最清楚的成影，每月21日上午、下午各有一個最佳觀賞時間（除了6、7月無法成影），其中又以2月21日和10月21日能夠看到最清晰的文字圖案。



《給自己的花－青綠色》投射伊斯蘭圖騰（圖/台灣英文新聞）

此外，巴基斯坦藝術家阿妮拉．卡尤姆．阿嘎（Anila Quayyum Agha）創作的《給自己的花－青綠色》深受民眾喜愛，成為拍照打卡的熱門。作品投射出的伊斯蘭圖騰影子，象徵伊斯蘭文化與各文化交會，沒有性別、種族與文化的隔閡，並加入台灣樹林的綠還有天空的藍。

除了大型裝置藝術，來自比利時的參展藝術家Vincent Bal擅長大玩影子創意，在社交平台Instagram上擁有67萬追蹤者，他發揮想像力於物品的影子上創作，讓人會心一笑，這次Bal特別使用台灣物件發想，像是小豬撲滿、碗筷等，一表他對於亞洲文化的聯想。

該展自即日起於奇美博物館展出至6月2日止，全票300元、優惠票250元、套票（常設展＋特展）特價380元，詳情請於官網查詢。



空空的小豬撲滿和空空的口袋相呼應（圖/台灣英文新聞）



碗筷堪為亞洲文化的代表，Bal將其轉換成佔領地球的外星人及UFO，呼應中國霸權席捲全球現象（圖/台灣英文新聞）



法布吉歐作品最佳觀看時間表（圖/台灣英文新聞）