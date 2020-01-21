潤寅詐貸9銀行386億　負責人楊文虎下午自美國遣返回台灣

圖為楊文虎(左)與王音之(右)夫妻在調查局官網的通緝照片 (TN後製) 圖為楊文虎(左)與王音之(右)夫妻在調查局官網的通緝照片 (TN後製)

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）潤寅詐貸案主嫌楊文虎、王音之夫婦逃亡美國，經調查局於美國佈下天羅地網，助美國移民及海關執法局於去年(2019年) 12月12日逮捕楊、王兩人，其中楊文虎將於今(21)日下午被押解返台歸案。

調查局發布新聞稿指出，楊文虎及王音之夫婦為潤寅公司代表人及實際負責人，自100年1月至108年5月，夫婦二人以不實應收帳款，向星展銀行等多家金融機構詐貸新臺幣360億餘元，涉嫌違反銀行法、洗錢防制法及商業會計法，案由調查局北部地區機動工作站偵辦移送。不料楊氏夫婦於去（108）年6月1日潛逃出境，台北地方檢察署於同年8月21日發布通緝。

鏡周刊在去年7月報導稱，受害銀行包括王道銀行、台灣企銀以及兆豐銀行等13家，「等於本土銀行約3成踩中地雷。其中，8大公股行庫當中多數中招，台企銀的呆帳更多達12億元，損失慘重。」

調查局於美國東岸至西岸佈下天羅地網，首先掌握楊文虎、王音之夫婦於去年6月4日自上海浦東機場搭機飛往紐約，又發現楊氏夫婦潛往洛杉磯兒子住處，隨即與美國移民及海關執法局（ICE）等執法機關合作，多方協調研究逮捕遣返作為，終由ICE於去年12月12日順利在洛杉磯逮捕楊氏夫婦。

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調查局表示，楊文虎以美國旅行授權電子系統（ESTA）取得免簽入境許可，因為沒有申請庇護資格，遭美方驅逐出境，ICE指派2名押解官執行遣返作業，預定今天下午5時20分抵達桃園國際機場。

至於王音之因持B2觀光簽證，需於1月23日進行移民聽證會，調查局仍持續與美方協調，期儘早將她緝捕歸案。

中央社報導，潤寅公司負責人楊文虎、王音之涉嫌自民國99年8月起指示貼身秘書林奕如等員工，偽造不實的買賣合約書、統一發票、出貨單及海運提單等文件，讓楊文虎夫婦藉此陸續向合作金庫9家銀行所屬分行申辦國內外應收帳款融資及外銷放款。

檢方統計，包括合作金庫等9家銀行，被詐騙金額高達新台幣386億2718萬餘元。

台北地檢署1月9日依違反銀行法等罪嫌起訴楊文虎、王音之等36人，其中包括他們的女兒楊宇晨等人在押。

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